Investissement Québec International et la CCMM lancent l'initiative « Sur la route de l'internationalisation » pour appuyer les entreprises exportatrices

MONTRÉAL,, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec International et les services Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sont fiers de lancer la série de webinaires « Sur la route de l'internationalisation ». Déployée du 14 septembre au 7 décembre 2021, cette initiative axée sur le développement de marchés hors Québec vise à rehausser les compétences en exportation des entreprises québécoises et à générer de nouvelles occasions d'affaires.

« Après une année difficile en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, les entreprises ont besoin de soutien pour réamorcer la reprise de leurs activités. Avec la campagne de vaccination qui se poursuit et l'assouplissement graduel de certaines restrictions pour les voyageurs étrangers doublement vaccinés, le contexte est à nouveau favorable pour entreprendre ou consolider un projet d'internationalisation. Dans cette optique, nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec Investissement Québec International en vue d'accroître la capacité des entreprises à percer différents marchés stratégiques, tels que les mégapoles asiatiques, l'Ouest canadien, l'Afrique et la Californie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis plusieurs années déjà, nos deux organisations agissent pour la prospérité de la province en proposant du contenu en phase avec les besoins des entreprises exportatrices. Cette nouvelle programmation de webinaires s'inscrit donc en conformité avec cet objectif. Nos équipes chevronnées suivent de près les enjeux sur le développement d'affaires à l'international afin d'offrir des outils pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'internationalisation. En proposant des pistes d'actions concrètes et habiles, nous assurons le succès et la multiplication des projets d'internationalisation de nos entreprises, qui auront un impact significatif et positif sur le dynamisme économique du Québec », a poursuivi Michel Leblanc.

« En lançant cette série de webinaires aux côtés de la CCMM, nous sommes fiers de partager notre expertise et de contribuer à la concrétisation des projets d'exportation des entreprises québécoises. Grâce à son équipe d'experts au Québec, au Canada et à l'étranger, Investissement Québec International appuie les entreprises québécoises qui ont pour ambition d'exporter leur savoir et leurs produits », a souligné Marie-Eve Jean, vice-présidente Exportations d'Investissement Québec International.

La programmation « Sur la route de l'internationalisation » propose neuf webinaires sur les régions et thématiques suivantes :

La revitalisation des mégapoles asiatiques - 14 septembre;

Les accords commerciaux en Asie - 28 septembre;

Les secteurs de l'énergie et de l'environnement dans l'Ouest canadien - 30 septembre;

Les marchés porteurs en Afrique - 7 octobre;

Le secteur de la construction en Floride - 21 octobre;

Rencontre avec les grands détaillants - 28 octobre;

Le marché des technologies propres en Californie - 29 octobre;

Le secteur hospitalier au Brésil - 9 novembre;

La construction et les infrastructures au Pérou et en Colombie - 7 décembre

Pour s'inscrire aux différents webinaires, rendez-vous sur le site de la Chambre.

À propos de Sur la route de l'internationalisation

Sur la route de l'internationalisation est une initiative codéveloppée par Investissement Québec International et les services Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos d'Acclr - services aux entreprises

Sous sa marque Acclr, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre des services multiples, voués au soutien des entreprises en démarrage et en croissance : réseautage et développement d'affaires, commerce international, information d'affaires, soutien à la recherche de financement, assurances pour les PME, recrutement et main-d'œuvre, et francisation. Quel que soit le besoin d'affaires, les experts Acclr de la CCMM disposent des meilleures ressources et des outils pour y répondre. Les activités des services Acclr en commerce international sont affiliées à la World Trade Centers Association et reçoivent le soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec et à l'international, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voie du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

