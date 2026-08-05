Investissement Québec et la BDC accordent plus de 5 M$ à Altex pour accélérer sa croissance au Canada et aux États-Unis

Le manufacturier québécois automatisera ses opérations afin d'augmenter sa capacité de production et de répondre à une demande en forte croissance sur les marchés nord-américains.

Terrebonne, QC, le 5 août 2026 /CNW/ -- Investissement Québec et la Banque de développement du Canada (BDC) accordent un financement de plus de 5 millions de dollars à Altex, entreprise manufacturière québécoise spécialisée dans les systèmes de recouvrement de fenêtres haut de gamme et innovants. Cet investissement permettra à l'entreprise d'automatiser une partie de ses opérations afin d'accroître sa capacité de production, de soutenir sa croissance au Canada et d'accélérer son développement sur le marché américain.

Cette annonce survient alors qu'Altex connaît une forte progression de ses activités des deux côtés de la frontière. L'entreprise prévoit ainsi terminer son année 2026 au 31 août avec des ventes de plus de 50 millions, une croissance annuelle de près de 15%.



Au Canada, l'entreprise enregistre une croissance soutenue dans les secteurs commercial et architectural, tandis qu'aux États-Unis, ses produits gagnent rapidement du terrain grâce à des partenariats stratégiques avec d'importants joueurs de l'industrie.

Une croissance portée par des partenariats stratégiques

Au Canada, l'alliance conclue avec Sun-Brite, principal distributeur commercial en Ontario pour les tours résidentielles et les immeubles locatifs, a déjà généré 1,8 million de dollars en commandes au cours des quatre premiers mois suivant son lancement. L'entreprise prévoit près de 4 millions de dollars de commandes en 2026 et 7 millions de dollars en 2027. Dans le secteur architectural, Altex a déjà obtenu plus de 10 millions de dollars en nouveaux contrats en 2026, dépassant son objectif annuel révisé.

Aux États-Unis, Altex accélère son développement grâce à son partenariat avec Standard Textile, l'un des principaux joueurs de l'industrie dans les secteurs hôtelier, scolaire et de la santé. Ce partenariat s'est récemment renforcé par l'octroi d'une licence de fabrication permettant à Standard Textile de produire les systèmes d'Altex dans son usine de Brownsville, au Texas. Cette collaboration a déjà permis de livrer des toiles pour 18 écoles en Californie et a mené à l'obtention d'une première commande auprès du district scolaire de Los Angeles, qui regroupe près de 1 300 écoles.

Les produits de l'entreprise sont maintenant spécifiés pour plusieurs enseignes du groupe Hilton et poursuivent leur déploiement dans d'importants projets institutionnels, notamment en Californie, où leur conformité aux normes d'accessibilité ADA constitue un avantage concurrentiel.

Afin de soutenir cette croissance, Altex a également créé Newton Global Commercial, une coentreprise avec le manufacturier américain Echota. Cette nouvelle structure lui permet de produire localement pour le marché américain tout en réduisant l'impact des tarifs douaniers.

Un investissement pour changer d'échelle

Le financement annoncé aujourd'hui permettra à Altex d'automatiser plusieurs étapes de sa production, notamment l'usinage de l'aluminium et l'assemblage de sa technologie exclusive Newton High-Speed Lite-Lift®. Ces investissements augmenteront la capacité manufacturière de l'entreprise, amélioreront la qualité des produits et réduiront de plus de 15 % les besoins en main-d'œuvre directe.

« Ce financement témoigne de la confiance d'Investissement Québec et de la BDC envers notre vision et notre modèle d'affaires », souligne Gilles Dumoulin, président-directeur général d'Altex. « Au cours des dernières années, nous avons pris des décisions structurantes afin de renforcer notre compétitivité tout en poursuivant nos investissements. Aujourd'hui, nous avons les bases nécessaires pour franchir une nouvelle étape de notre développement et répondre à une demande qui continue de croître au Canada comme aux États-Unis. »

Une entreprise qui a su transformer les défis en occasions

Depuis le début de la guerre tarifaire en 2024, Altex a mis en œuvre un plan de transformation visant à renforcer sa compétitivité. L'entreprise a notamment réduit ses dépenses fixes de plus de 1,3 million de dollars, optimisé ses opérations et simplifié son offre de produits, tout en maintenant les investissements nécessaires à sa stratégie de croissance.

Cette discipline opérationnelle, combinée à la performance commerciale de l'entreprise, a permis de créer les conditions favorables à ce nouvel investissement.

À propos d'Altex

Altex est une entreprise manufacturière québécoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de recouvrement de fenêtres haut de gamme destinés aux marchés commercial, institutionnel, hôtelier et architectural. Forte de plus de 200 employés, l'entreprise poursuit sa croissance en Amérique du Nord grâce à ses innovations, dont la technologie brevetée Newton High Speed Lite-Lift®, commercialisée dans sa gamme de produits District. Entreprise familiale de troisième génération, Altex prépare également sa relève avec la quatrième génération de la famille Alepins.

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les résultats réels pourraient différer en fonction de divers facteurs, notamment l'évolution du contexte tarifaire et des conditions économiques générales.

SOURCE ALTEX

Contact médias : Altex Gilles Dumoulin, 438 829-1311, [email protected]