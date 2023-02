Investissement Québec conclut un placement privé dans Marché Goodfood

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Tel qu'annoncé par Goodfood Market Corp. (l'« émetteur »), Investissement Québec a conclu une convention de souscription suivant laquelle Investissement Québec a souscrit à une débenture subordonnée non garantie convertible d'une valeur totale de 10 000 000 $ (la « débenture »).

La débenture viendra à échéance 60 mois après son émission (la « date d'échéance ») et portera intérêt à un taux de 12,5% l'an. Pour les deux premières années suivant l'émission de la débenture, l'intérêt sera calculé et capitalisé semestriellement et payable à la date d'échéance. À partir de la troisième année suivant l'émission de la débenture, l'intérêt sera calculé et payable semestriellement en espèce le premier jour de chaque semestre.

En tout temps, l'acquéreur pourra convertir toute portion du capital ou de l'intérêt capitalisé en actions ordinaires (a) à un prix de 0,75$ par action pour toute conversion du capital et (b) à un prix égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de bourse précédant la date de calcul de l'intérêt, majoré de 50%, pour toute conversion des intérêts capitalisés.

Immédiatement avant l'investissement, Investissement Québec n'avait la propriété véritable et n'exerçait une emprise sur aucune action ordinaire.

À la suite de l'investissement, l'acquéreur aura la propriété véritable de, ou exercera une emprise sur, la débenture d'une valeur totale de 10 000 000 $ représentant, en présumant de la conversion de la débenture au prix de 0,75 $ par action ordinaire, 13 333 333 actions ordinaires représentant 14,83 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée.

Investissement Québec a l'intention de détenir la débenture à des fins de placement et d'investissement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable à l'égard (ou son emprise sur) des actions ordinaires et des titres convertibles, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à l'investissement sera déposée sur SEDAR ( www.sedar.com ). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Première vice-présidence, Affaires juridiques et Secrétariat d'Investissement Québec Investissement Québec

1001, boulevard Robert-Bourassa

Bureau 1000

Montréal (Québec) H3B 4L4

Adresse du siège de l'émetteur :

4600, rue Hickmore

Saint-Laurent (Québec) H4T 1K2

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec- CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

