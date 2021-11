Le nouveau centre de distribution à haut volume de Mississauga , à la fine pointe de la technologie, débute ses opérations aujourd'hui

Ces investissements de 12M$ seront suivis en 2022 par 9M$ supplémentaires aux installations de Montréal

L'entreprise complètera à temps la livraison de plus de 42 millions de colis dans le dernier trimestre, à travers le Canada

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube de la haute saison annuelle du commerce en ligne, l'entreprise de technologie logistique Intelcom met aujourd'hui en opérations un centre de tri à haut volume (sorting hub) pouvant trier et mettre en chemin pour le dernier kilomètre de livraison plus de 500 000 colis par jour.

Le nouveau centre de distribution à haut volume d'Intelcom situé à Mississauga et équipé de technologies de pointe, débute ses opérations aujourd’hui (Groupe CNW/Intelcom Courrier Canada Inc)

Stratégiquement situé dans l'épicentre de la logistique et du transport dans l'est du Canada, à Mississauga, ces investissements mettent Intelcom dans une position avantageuse alors que se profile à l'horizon une période des fêtes exigeante pour l'ensemble de la chaine logistique. Pour le dernier trimestre de 2021, Intelcom prévoit d'ailleurs compléter à temps la livraison de plus de 42 millions de colis dans les dix provinces canadiennes, en plus des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

« La livraison du dernier kilomètre est au centre de l'expérience d'achat en ligne et la haute saison est le moment où une livraison rapide et prévisible fait toute la différence pour nos clients et leurs consommateurs. En investissant dans de nouvelles technologies à notre nouveau centre de Mississauga, on réaffirme notre désir d'être un partenaire incontournable pour les commerçants en ligne aux prises avec des défis de logistique, spécifiquement pour le dernier kilomètre », a déclaré François Poliquin, Président d'Intelcom. « Nous avons déjà mis en place un vaste réseau de plus de 65 stations à travers le Canada qui nous permet d'atteindre un grand nombre de consommateurs. Avec des installations comme celles de Mississauga, dotées des meilleurs technologies dans l'industrie, nous mettons ce réseau disponible à une plus grande variété de commerçants en leur offrant un point d'entrée unique pour leurs colis en partance d'une importante plaque tournante de la logistique au Canada. »

Le centre de Mississauga est équipé de deux convoyeurs automatisés pouvant trier respectivement 12 000 et 9 000 colis à l'heure, selon la taille de ceux-ci. En opération 24 heures par jour, la capacité totale de cet équipement dépasse les 500 000 colis quotidiennement. Conçu et intégré au projet par la compagnie Bastian Solutions, une filiale de Toyota Advanced Logistics, cet équipement se distingue par sa grande capacité et par sa fiabilité, ce qui réduit les interruptions de service et procure donc encore plus de certitudes pour les clients d'Intelcom. Les convoyeurs sont propulsés par un logiciel de contrôle adapté aux besoins d'automatisation spécifiques d'Intelcom, qui en font un équipement unique dépassant les standards de l'industrie.

Cette mise en opération marque également un changement de paradigme dans les services offerts par Intelcom. Traditionnellement spécialiste de la livraison du dernier kilomètre, l'entreprise se rapproche désormais d'un modèle hub-and-spoke, où le point d'entrée de Mississauga peut non seulement rediriger les colis immédiatement vers les consommateurs finaux (dernier kilomètre) mais également les répartir dans d'autres stations de son réseau (kilomètre du milieu) pour ensuite compléter le dernier kilomètre à partir de cette station. Pour coordonner les mouvements et assurer la traçabilité des colis entre les installations d'Intelcom, une partie de l'investissement est consacrée à l'implantation d'un nouveau système de gestion et d'optimisation des transports et des déplacements.

Intelcom prévoit déployer des technologies semblables afin d'uniformiser ses centres de tri provinciaux, d'abord à Montréal au début de 2022 et ensuite en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Maritimes.

À propos d'Intelcom

Intelcom est une entreprise de logistique du dernier kilomètre qui effectue des livraisons de la façon la plus efficace, agile et prévisible dans l'industrie grâce à une plateforme technologique offrant des solutions rapides, fiables et adaptées aux détaillants et aux consommateurs. Chef de file dans la livraison pour le commerce en ligne au Canada, Intelcom livre chaque jour plus de 400 000 colis triés dans plus de 65 stations réparties dans les 10 provinces, en plus de deux territoires. Intelcom, dont le siège social est établi à Montréal, au Québec, emploie plus de 1,800 personnes sur une base permanente au Canada et fait affaires quotidiennement avec plus de 470 entrepreneurs indépendants de livraison. Fondée en 1986, Intelcom est la société mère de Dragonfly Shipping Pty ltée qui exerce ses activités en Australie.

Ressources pour les médias :

Kit de presse

SOURCE Intelcom Courrier Canada Inc

Renseignements: Dominic Simard, Chef, communications externes et relations média, [email protected]

Liens connexes

intelcomexpress.com/