Investissement majeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Près de 6,9 M$ pour une usine de production d'aluminium de haute pureté

SAGUENAY, QC, le 17 juin 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec attribuent des aides financières totalisant près de 6,9 M$ à Nature Alu inc. pour l'implantation d'une usine de production d'aluminium de haute pureté. Ce projet, dont les investissements totaux s'élèvent à plus de 15 M$, permettra la création de 14 emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'usine située dans l'arrondissement de La Baie produira annuellement entre 3 000 et 4 000 tonnes de métal d'aluminium de haute pureté (99,99 %) destinées à l'exportation pour les marchés de l'électronique, de la chimie et des alliages spécialisés.

L'aide financière gouvernementale comprend notamment un prêt de 3 M$ par l'entremise du programme ESSOR, 1,5 M$ issu des fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'une contribution financière non remboursable de près de 27 000 $ dans le cadre du Programme Exportation (PEX). De son côté, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé une aide de 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Pour sa part, le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 1,5 M$ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC ainsi qu'une aide financière de 330 000 $ provenant du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).

Citations :

« Les produits fabriqués à l'usine se démarqueront de la concurrence internationale par leur composition plus précise et leur empreinte carbone qui sera la plus basse au monde. Mes collègues députés Nancy Guillemette, François Tremblay, Éric Girard et moi-même sommes heureux de l'arrivée de ce projet structurant qui contribuera assurément à mieux positionner le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'ensemble du Québec dans le créneau novateur de la transformation de l'aluminium. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

« La contribution du gouvernement du Québec pour appuyer l'initiative de Nature Alu générera assurément des retombées significatives pour tout le Québec. L'aluminium est une industrie stratégique pour notre économie, et le Québec a besoin d'entreprises innovantes comme Nature Alu pour exceller à l'échelle internationale. Ce soutien financier permettra à l'entreprise de se tailler une place parmi les leaders de la filière québécoise de l'aluminium. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'établissement d'une entreprise structurante dans la région contribue au positionnement stratégique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec comme grappe technologique de la transformation de l'aluminium. Cette initiative, que nous appuyons avec enthousiasme, illustre bien le dynamisme et le sens de l'innovation qui caractérisent la région. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Afin d'accroître la qualité et d'améliorer l'incidence de nos programmes à l'appui de l'innovation, il est primordial pour le gouvernement du Canada de soutenir le transfert technologique et l'entrepreneuriat. Le financement annoncé aujourd'hui traduit notre volonté de contribuer à la réalisation de projets innovants qui vont de pair avec croissance économique et développement durable. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'implantation d'une usine de production d'aluminium de haute pureté à Saguenay viendra dynamiser l'économie de notre ville et positionnera notre région de manière stratégique à l'échelle mondiale. Au fil du temps, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a su développer ses connaissances en matière d'aluminium et se démarque aujourd'hui par son expertise hors pair et sa main-d'œuvre qualifiée. Je ne peux que me réjouir des nouveaux emplois de qualité qui, par ce projet, seront créés chez nous. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

« Le grand défi des entrepreneurs est de passer de la conception à la commercialisation. En mettant à leur disposition des outils et des leviers financiers efficaces, Investissement Québec est en mesure d'aider ces entrepreneurs à démarrer leur projet d'affaires et à se donner des bases solides pour le faire croître. Dans toutes ses régions, le Québec possède un immense potentiel entrepreneurial que nous devons mettre à profit. Grâce à l'investissement d'IQ, l'entreprise Nature Alu se donne les moyens de passer à une autre étape de son développement, et nous sommes fiers d'y contribuer. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Notre plan d'affaires consiste à acheter la meilleure pureté d'aluminium produite dans les alumineries et la purifier avec notre procédé à des niveaux pouvant aller jusqu'à 4N+ (99,99 %+), produit très niché que nous vendons ensuite dans nos marchés cibles dans le monde en formats de lingots de 7 kg, en gueuses de 700 à 800 kg et même en petits lingots de laminage. »

Denis Mazerolle, président de Nature Alu inc.

Faits saillants :

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional qui contribuent à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification des marchés extérieurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées.

