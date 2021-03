Investissement majeur à la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Traverse de L'Isle-aux-Coudres : reconstruction complète des infrastructures terrestres

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) reconstruira les infrastructures terrestres de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive d'ici les cinq prochaines années, un important projet pour la région de Charlevoix qui permettra d'assurer la pérennité de la traverse et d'améliorer significativement le service offert à ses clients.

Cet important investissement, inscrit par le gouvernement du Québec dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031, permettra non seulement d'assurer l'avenir de la traverse pour les 50 prochaines années, mais aussi d'améliorer les opérations et de bonifier de façon importante l'expérience des clients. En plus des quais et des embarcadères à proprement parler, les aires d'attente, gares, stationnement et autres équipements destinés aux clients seront aussi reconstruits à neuf selon les nouveaux standards de confort de la STQ. Datant du tournant des années 1970, les infrastructures actuelles de la traverse atteindront bientôt leur fin de vie utile.

La reconstruction sera aussi l'occasion de trouver des solutions aux enjeux de cohabitation entre la traverse et les résidents vécus dans les moments les plus achalandés de l'année, en particulier l'attente sur le réseau routier.

Comme pour tous les projets d'infrastructure de cette ampleur, la Société québécoise des infrastructures (SQI) agira comme gestionnaire de projet, en collaboration avec la STQ. Les premières études auront lieu dès cette année et si tout se déroule comme prévu, les infrastructures devraient être fonctionnelles vers la fin 2026.

Un montant de 4 M$ est prévu cette année pour la réalisation du dossier d'opportunité. L'envergure de l'investissement nécessaire pour mener à bien l'ensemble du projet sera déterminée après cette étape.

Entre-temps, la STQ continuera à entretenir les infrastructures actuelles afin qu'elles demeurent fonctionnelles et sécuritaires. Le service sera assuré de façon continue tout au long du projet.

Citations

« Des aires d'attente conviviales, des gares modernes, écologiques et conviviales : les travaux transformeront complètement l'expérience des clients de la traverse. Cet important investissement s'ajoute d'ailleurs à la modernisation du navire principal de la traverse, le NM Joseph-Savard, qui vient de commencer et qui sera terminée l'année prochaine. Nos clients auront vraiment la chance de vivre les nouveaux standards STQ. Ces interventions majeures présenteront aussi pour la STQ des avantages opérationnels considérable, réduiront les besoins de dragage et en rendront les terminaux plus sécuritaires. Ils s'inscrivent aussi dans un contexte où la STQ s'est donné comme priorité stratégique d'améliorer l'état général de ses infrastructures ».

- Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ

« Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir officialiser cet investissement important pour Charlevoix, qui témoigne de notre engagement envers la vitalité et le développement des régions. En plus d'assurer la pérennité du service pour les résidents de L'Isle-aux-Coudres et d'en améliorer la qualité, le gouvernement tient ses engagements en matière de développement des infrastructures touristiques : L'Isle-aux-Coudres est l'un des joyaux de notre région qui figure parmi les lieux favoris des touristes année après année, et de nouvelles infrastructures modernes et accueillantes ne la rendront que plus attrayante ».

- Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Un montant de 4 M$ est prévu pour la réalisation du dossier d'opportunité. L'investissement nécessaire pour l'ensemble du projet sera déterminé à la conclusion du dossier d'opportunité et du dossier d'affaires.

Le dépôt du dossier d'opportunité est prévu au printemps 2022.

Le quai actuel de Saint-Joseph-de-la-Rive a fait l'objet d'une reconstruction en 1961 et celui de L'Isle-aux-Coudres en 1977.

a fait l'objet d'une reconstruction en 1961 et celui de L'Isle-aux-Coudres en 1977. La durée de vie estimée des nouvelles infrastructures sera de 50 ans.

À propos de la traverse de L'Isle-aux-Coudres

La traverse de L'Isle-aux-Coudres a été prise en charge par la STQ en 1976. Elle est essentielle pour assurer le désenclavement des quelque 1200 personnes y résident.

Elle est en service tous les jours de l'année.

Le navire principal de la traverse est le NM Joseph- Savard , qui peut accueillir 367 passagers et 55 clients. La STQ procède actuellement à sa modernisation.

, qui peut accueillir 367 passagers et 55 clients. La STQ procède actuellement à sa modernisation. Environ 300 000 véhicules et 580 000 passagers empruntent la traverse chaque année, dont de nombreux touristes.

La traversée entre Saint-Josep-de-la-Rive et L'Isle-aux-Coudres est d'une durée d'environ 20 minutes et d'une distance de 3,7 kilomètres.

