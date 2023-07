WINNIPEG, MB, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) se réjouissent de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral d'un investissement important de 7,5 millions de dollars dans la Grappe de recherche laitière 4 : Pour un secteur laitier durable. L'objectif de cette Grappe est de favoriser l''innovation afin améliorer la durabilité environnementale, économique et sociale du secteur laitier canadien.

La Grappe de recherche laitière 4 s'appuie sur les résultats positifs et pertinents des trois Grappes de recherche laitière précédentes, ainsi que sur une vision stratégique quinquennale pour le secteur laitier, qui a été élaborée grâce à un exercice de collaboration et de nombreuses consultations auprès d'un large éventail d'intervenants du milieu scientifique et de l'industrie du secteur laitier.

Ce partenariat public-privé de 13 millions de dollars avec Lactanet, Novalait, les Producteurs laitiers du Canada et le gouvernement fédéral fournira des fonds par le biais de la Grappe de recherche laitière 4 pendant cinq ans et permettra de soutenir les objectifs de l'industrie visant à stimuler l'innovation et à assurer un avenir durable au secteur.

« L'annonce d'aujourd'hui concernant la Grappe de recherche laitière 4 est essentielle pour permettre d'obtenir des résultats de recherche solides, robustes et fondés sur des données probantes qui, en fin de compte, permettent aux producteurs laitiers d'accroître l'efficacité de leurs pratiques agricoles », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Cet investissement constitue une autre étape importante du projet visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière et de la poursuite des travaux des producteurs laitiers canadiens pour un secteur laitier durable ».

Les projets de recherche qui seront menés dans le cadre de cette importante initiative seront axés sur :

La réduction des GES

La séquestration du carbone

La lutte contre l'utilisation et la résistance aux antimicrobiens et la santé animale

L'amélioration génétique

L'innovation et transformation laitière écoefficace

D'autres champs de recherche et de développement

Des investissements seront réalisés dans 13 projets de recherche afin de répondre aux priorités stratégiques de recherche des PLC identifiées dans la Stratégie nationale de recherche laitière .

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada est l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site suivant : producteurslaitiersducanada.ca

SOURCE Dairy Farmers of Canada

Renseignements: Lucie Boileau, Directrice des Communications, Les Producteurs laitiers du Canada, [email protected], 613 220-1724