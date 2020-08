Investissement en Chaudière-Appalaches dans le cadre du Programme Innovation Bois - Québec attribue une aide financière de 1,1 M$ pour un séchoir de bois novateur

SCOTT, QC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec accorde une contribution financière totalisant 1,1 M$ à Services Boismax inc., entreprise située à Scott dans la région de la Chaudière-Appalaches, pour la mise en place d'un système novateur de séchage de bois. La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, en ont fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

Ce projet, dont le coût global s'élève à plus de 1,5 M$, vise plus précisément l'acquisition et l'installation d'un séchoir à bois déplaçable sur rails encastrés dans un plancher radiant en béton. L'innovation réside dans l'adaptation de cette technologie européenne au climat québécois en permettant la fonte de la neige afin d'éviter l'obstruction des rails. Le nouveau séchoir, premier du genre au Québec, permettra à l'entreprise de combler une capacité excédentaire de production et de compléter son offre de services.

La contribution gouvernementale se détaille comme suit :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une subvention de 750 700 $ par l'entremise du Programme Innovation Bois, soit environ 50 % du coût global du projet;

Investissement Québec contribue par un prêt sans intérêt de 378 400 $.

Citations :

« L'industrie des produits forestiers a compris l'importance de moderniser ses procédés et technologies pour gagner en productivité. Je suis heureux que le populaire Programme Innovation Bois puisse fournir un soutien aux entreprises qui investissent au Québec. Par leur audace, les entreprises contribuent à construire le secteur forestier de demain. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« C'est une fierté de voir une entreprise de la région de la Chaudière-Appalaches se démarquer par un projet aussi novateur dans le domaine de la transformation du bois. Cette initiative aura des retombées économiques importantes en permettant, entre autres, à l'entreprise d'augmenter sa productivité et sa compétitivité. Je suis convaincue que Boismax saura inspirer d'autres entreprises, tant dans la région que partout ailleurs au Québec, à se dépasser et à innover. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le secteur forestier participe à la relance économique. Je me réjouis de l'appui financier gouvernemental apporté à l'industrie locale, par l'entremise du Programme Innovation Bois. Un projet comme celui de Services Boismax contribue à la vitalité économique régionale. Notre région est fidèle à sa réputation : elle est créative, dynamique et entreprenante. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Nos entreprises savent faire preuve d'innovation et de créativité, et c'est ce qui contribue si ardemment au dynamisme de notre économie québécoise. Nous sommes fiers de soutenir Services Boismax dans cette démarche novatrice adaptée aux réalités d'ici. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous sommes fiers de notre projet de séchoir déplaçable, car en plus d'être innovateur, il minimisera notre empreinte sur l'environnement par la réduction importante de la manutention de bois. »

Philippe Côté, président, Services Boismax

Faits saillants :

Services Boismax inc. est une entreprise familiale qui a pour mission d'offrir à ses clients des services personnalisés de transformation de bois d'œuvre ainsi que des produits de qualité, grâce à ses installations à la fine pointe de la technologie.

Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

Sources : Carl Charest Directeur des communications et attaché de presse Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 454-4817 Stéphane Brown Attaché de presse Bureau du député de Beauce‑Nord Tél. : 418 387-2044 Amélie Dionne Directrice des communications Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Tél. : 418 691-5650 Isabelle Fontaine Directrice principale, médias et affaires gouvernementales Investissement Québec Tél. : 514 876-9359 Cell. : 438 622-4087









