FREDERICTON, NB, le 6 janv. 2022 /CNW/ - Nous méritons tous un chez-soi sûr et abordable. Maintenant, plus que jamais, les besoins de logement sont cruciaux et n'ont fait qu'augmenter en raison des incidences de la COVID-19.

C'est pourquoi aujourd'hui, Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick ont annoncé la première phase d'un projet visant à construire des micrologements pour les personnes en situation d'itinérance à Fredericton.

Situé au 269, Two Nations Crossing, à Fredericton, l'ensemble 12 Neighbours sera composé d'une série de micromaisons entièrement indépendantes et individuelles ayant leur propre petite cour privée. La première phase du projet consiste à aménager 36 micrologements en îlots de 12 logements. Chaque maison aura une superficie de 200 pi2 et une terrasse couverte à l'avant. Les maisons comprendront une salle de bains munie de trois appareils sanitaires, une cuisine entièrement équipée, une chambre pour une ou deux personnes, ainsi qu'un salon et une salle à manger. Les maisons seront également dotées d'espaces d'entreposage et de plafonds cathédraux.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 1 440 000 $ sous forme de prêt-subvention au projet dans le cadre du Programme de logement locatif abordable. Il fournira également des suppléments au loyer pour chacun des nouveaux logements de cette première phase afin de s'assurer que les locataires ne paient pas plus de 30 % du revenu total de leur ménage en loyer. Le financement du projet provient de l'entente bilatérale SCHL‒Nouveau-Brunswick dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de 2017, aux termes de laquelle 300 millions de dollars seront investis pour veiller à ce que les populations les plus vulnérables du Nouveau-Brunswick aient des options de logement sûres et abordables pour les années à venir.

Les micromaisons seront construites conformément aux normes de construction écologique de la province et seront reliées au réseau d'alimentation en eau et d'égouts de la ville. L'ensemble comprendra éventuellement un centre d'entreprise sociale avec des espaces pour la vente au détail et des services. D'autres phases du projet ont pour objectif de créer 96 micrologements au cours des deux prochaines années.

L'ensemble 12 Neighbours est le plus récent à s'ajouter aux efforts du ministère pour offrir un soutien global et des subventions au logement qui peuvent offrir des habitations permanentes aux gens. D'autres ensembles récemment financés par la province comprennent Rising Tide, à Moncton, et l'ensemble de logements de la Société John Howard, à Fredericton.

Le ministère du Développement social investit plus de 5 millions de dollars chaque année pour lutter contre l'itinérance. Depuis 2019, grâce aux efforts déployés par le ministère dans le cadre de plusieurs approches en partenariat avec des groupes communautaires, plus de 550 personnes risquant de se retrouver en situation d'itinérance au Nouveau-Brunswick ont eu accès à des logements abordables et les ont conservés.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape pour faire de cette aspiration une réalité. Grâce à la collaboration, nous sommes en mesure de réaliser des projets novateurs et stimulants comme celui de 12 Neighbours Inc. Ce n'est là qu'un des moyens par lesquels notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

"Le logement est essentiel au sentiment de dignité, à la sécurité, à l'inclusion et à la capacité de contribuer au développement de nos quartiers et de nos sociétés. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme exactement cela en fournissant à de nombreuses familles du Nouveau-Brunswick un endroit qu'elles peuvent considérer comme leur foyer. La collaboration entre le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick et 12 Neighbours inc. démontre un engagement envers la croyance que rien n'est plus important qu'un foyer. Ensemble, nous faisons notre part pour loger les Canadiens. " - Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Les partenariats avec des organismes communautaires comme 12 Neighbours Inc. sont un élément essentiel de notre engagement à lutter contre l'itinérance. Ce projet de micrologements est une façon extrêmement novatrice d'offrir un toit aux personnes dans le besoin. » ‒ Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir le soutien du ministère du Développement social pour ce projet. Les personnes sans abri sont souvent aux prises avec de nombreux problèmes qui deviennent de sérieux obstacles dans leur vie. Le chemin de la reprise commence par un logement sûr et abordable au sein d'une communauté inclusive et solidaire.» ‒ Marcel LeBrun, fondateur de 12 Neighbours Inc.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Robert Duguay, Communications, Ministère du Développement social, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca