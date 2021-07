Investissement de près de 870 M$ en Chaudière-Appalaches - Québec accorde 90 M$ pour soutenir l'implantation d'un centre de traitement de données à Lévis

LÉVIS, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'un prêt de 60 millions de dollars à Fonds QScale S.E.C. (QScale) de même qu'un investissement de 30 millions de dollars en parts de société en commandite dans l'entreprise. Ce financement servira à l'implantation d'un centre de traitement de données à haute densité à Lévis. Estimé à 867 millions de dollars, ce projet sera réalisé en huit phases sur une période de sept ans et créera à terme plus de 200 emplois spécialisés.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne.

QScale vise la conception, la construction et l'exploitation d'un centre de traitement de données à la fine pointe de la technologie. Celui-ci offrira des espaces pour la mise en place d'infrastructures technologiques capables de calculs de haute performance, tels que ceux requis par l'intelligence artificielle, tout en permettant de récupérer la chaleur générée. En intégrant des composantes sociales et environnementales, notamment la construction de serres pour la récupération des rejets thermiques, ce projet s'inscrit dans une approche de développement durable.

Situé stratégiquement à proximité d'installations appartenant à Hydro-Québec, le centre aura accès à une capacité énergétique de plus de 140 mégawatts pour servir des entreprises nécessitant des serveurs de calculs de haute performance. QScale pourra ainsi se positionner comme un acteur majeur au sein du marché des centres de traitement de données.

En investissant dans ce projet d'envergure avec des partenaires tels que Desjardins Capital et Capital régional et coopératif Desjardins, le gouvernement contribue à la création d'un nouveau fleuron québécois porté par de jeunes entrepreneurs d'ici.

Citations :

« Ce projet répond à un besoin mondial en forte croissance en raison du volume de données généré par les applications mobiles et les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Il favorisera un développement durable en récupérant l'énergie dégagée par les activités de calcul au profit d'activités d'agriculture en serres et consolidera le secteur québécois des technologies numériques. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La construction d'un centre de traitement de données à Lévis est la preuve que, malgré la pandémie mondiale, le Québec réussit à réaliser des projets économiques majeurs et à préserver sa compétitivité. La mise en place d'initiatives comme celle-ci fait partie intégrante de nos priorités gouvernementales et de notre plan de match pour assurer une relance économique rapide. Votre gouvernement maintient son engagement à augmenter la richesse du Québec et la prospérité de tous dans une vision régionale inclusive axée sur le développement interrives. L'annonce de QScale est, en ce sens, porteuse des plus grands espoirs. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce futur centre représente un gain majeur pour le développement économique et technologique de la Chaudière-Appalaches et de tout le Québec. Les quelque 200 emplois de qualité à venir dans la région contribueront, de surcroît, au rayonnement de l'expertise et du savoir-faire de la main-d'œuvre d'ici. La récupération de la chaleur pourrait aussi bénéficier aux nouvelles serres qui seront implantées à proximité et renforcer nos engagements à l'égard du développement durable. Notre gouvernement s'associe donc avec beaucoup de fierté à cette initiative, fondée à la fois sur l'essor d'une économie verte et sur l'avancement du Québec numérique à l'échelle internationale. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Ce mégaprojet a le potentiel d'inscrire la ville de Lévis parmi les acteurs mondiaux du marché des centres de traitement de données de haute densité. L'équipe de QScale, qui est à l'origine de projets notoires comme Copernic Technologies et 4Degrés, mettra son talent et son expertise au profit de la réussite de cette nouvelle infrastructure de haute performance. »

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière

Faits saillants :

QScale se spécialise dans la construction et l'exploitation de grands campus à haute densité spécialement conçus pour l'apprentissage machine et les charges de travail de calcul élevées.

L'aide gouvernementale, accordée par l'entremise d'Investissement Québec, se détaille comme suit : le prêt de 60 millions de dollars est issu du programme ESSOR alors que l'investissement de 30 millions de dollars provient du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ).

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars, le FCEQ a pour objectif de faire fructifier et accroître les sommes portées à son crédit, en soutenant les entreprises dont les principales activités sont exercées au Québec et qui présentent soit un fort potentiel de croissance, soit un caractère stratégique pour l'économie québécoise. Il vise, entre autres, à assurer la protection des sièges sociaux au Québec.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Liens connexes

