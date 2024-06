RAYONG, Thaïlande, 7 juin 2024 /CNW/ - L'usine intelligente de fabrication de plaquettes de silicium de 3 GW et de cellules photovoltaïques (PV) de STANDARD ENERGY en Thaïlande a reçu son premier lot d'équipement, marquant une étape importante vers la production de ce troisièmela plus grande usine intelligente en Thaïlande avec un investissement de plus de 100 millions de dollars. Ce développement promet une amélioration substantielle des capacités de fabrication intelligente photovoltaïque de la Thaïlande et contribuera à donner un nouvel élan à la transition verte mondiale.

Cérémonie d’arrivée de l’équipement d’usine STANDARD (PRNewsfoto/STANDARD ENERGY) Vue aérienne de l’usine STANDARD (PRNewsfoto/STANDARD ENERGY)

L'usine STANDARD ENERGY, située dans le centre-ville industriel de LK Rayong, couvre une superficie de 120 000 mètres carrés. La construction a commencé en 2023, et elle en est maintenant à l'étape de l'installation de l'équipement. La chaîne de production de cellules photovoltaïques devrait commencer d'ici juillet, et la chaîne de production de plaquettes de silicium d'ici septembre. STANDARD ENERGY se spécialise dans les plaquettes de silicium de type N et la technologie des cellules photovoltaïques, avec une capacité de production annuelle de 3 GW chacune. En tant que maillon essentiel de la chaîne de l'industrie photovoltaïque, les plaquettes et les cellules produites dans cette usine, assurant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, serviront les fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques.

Cette usine représente non seulement une croissance de la capacité de production, mais aussi une référence en matière d'innovation technologique et de modernisation industrielle. L'installation s'est engagée à créer des ateliers de production entièrement intelligents, en introduisant des équipements d'automatisation avancés et des systèmes de gestion intelligents pour améliorer la qualité des produits et l'efficacité de la production. Il établira la norme pour la fabrication industrielle locale, favorisant efficacement la mise à niveau et le développement industriels au sein du secteur manufacturier thaïlandais.

STANDARD ENERGY continuera d'aller de l'avant avec la construction efficace et de haute qualité de l'usine, en veillant à ce que l'usine de fabrication de plaquettes de silicium de 3 GW et de cellules photovoltaïques de 3 GW puisse commencer sa production dans les délais prévus et fonctionner avec succès. Cette initiative appuiera également le développement coordonné de l'industrie thaïlandaise de l'énergie renouvelable, créera plus de 1 000 emplois locaux et stimulera la croissance dans des industries connexes comme les matières premières, l'équipement et la logistique, favorisant ainsi un progrès économique et social global.

Personne-ressource : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2432983/STANDARD_Factory_Equipment_Arrival_Celebration_Ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2432984/Aerial_view_STANDARD_factory.jpg

SOURCE STANDARD ENERGY