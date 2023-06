MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Avianor, une société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre qui se spécialise en entretien, réparation et révision d'avions (MRO) et intégration cabine depuis plus de 25 ans, annonce le lancement officiel de la construction de son Centre d'excellence destiné aux avions A220 à l'Aéroport international Montréal-Mirabel (YMX). La nouvelle a été annoncée par Denis Deschamps, co-fondateur, président et CEO de DRAKKAR, accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), M. Pierre Fitzgibbon, dans le cadre du Salon International de l'aéronautique et de l'espace - Le Bourget, qui se tient à Paris du 19 au 25 juin, aux côtés de la grappe aérospatiale mondiale.

Présents sur la photo : Benoit Hudon, président et chef de la direction de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre, Hugo Brouillard, vice-président et chef de l'exploitation de Avianor, et Denis Deschamps, co-fondateur, président et CEO de DRAKKAR (Groupe CNW/Avianor)

Le Centre d'excellence, qui verra le jour à l'automne 2024, représente un investissement de plus de 70 millions de dollars en infrastructure, numérisation et équipement à la fine pointe de la technologie, dont une aide gouvernementale de 9 M$ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ce tout nouveau hangar de quelque 105 000 pieds carrés permettra la création de plus de 100 emplois hautement spécialisés en maintenance.

Avianor disposera ainsi de quatre (4) lignes de maintenance supplémentaires pour accueillir les avions A220 et potentiellement d'autres types de programmes d'avions monocouloirs, pour un actif total de sept (7) lignes de maintenance en service.

« Le Centre d'excellence A220 représente un jalon extrêmement déterminant et significatif pour Avianor et l'ensemble de nos clients, notre communauté Avianor, nos partenaires et fournisseurs. La mise en place d'un nouveau logiciel de maintenance et la modernisation de nos installations en matière de maintenance d'aéronefs et d'intégration cabine seront une très grande valeur ajoutée dans notre prestation de services », a indiqué Hugo Brouillard, vice-président et chef de l'exploitation d'Avianor.

« Dès l'acquisition d'Avianor en 2019, le levier stratégique de notre plan de croissance à moyen et long terme était la mise sur pied d'un centre de maintenance et d'intégration de cabines de calibre mondial à notre écosystème. Grâce à notre client de lancement, Air Canada, pour la maintenance de leurs A220, et l'appui de plusieurs parties prenantes qui se mobilisent afin de faire rayonner notre industrie aéronautique québécoise, cette vision se concrétise aujourd'hui à un niveau supérieur avec le Centre d'excellence qui nous permet de devenir une référence en Amérique du Nord », a ajouté Benoit Hudon, président et chef de la direction de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre.

« En aérospatiale, le Québec sait mettre en valeur son expertise et son ingéniosité. On le fait en appuyant des projets porteurs, comme celui d'Avianor, et en se projetant dans l'avenir par l'innovation et le partage de savoir-faire. L'annonce d'aujourd'hui nous rappelle que ce sont des PME comme Avianor qui permettent au secteur aérospatial québécois de se démarquer », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La création du Centre d'excellence A220 vient renforcer l'expertise développée sur un produit imaginé, fabriqué et assemblé au Québec. En augmentant ses capacités de maintenance et de réparation, le Québec devient une véritable référence pour le programme A220. Ce centre d'excellence est aussi un signal positif pour la relève, une illustration supplémentaire de la croissance de l'industrie et des emplois stimulants qui en découlent », a déclaré Mélanie Lussier, présidente-directrice générale, Aéro Montréal.

« Air Canada a une relation bien établie avec Avianor, notamment en tant que client de lancement pour la maintenance lourde de notre flotte d'appareils A220 d'Airbus sur le site de Mirabel, situé près de notre plaque tournante internationale de Montréal, au cœur de l'industrie aérospatiale canadienne. Nous partageons le même engagement profond en faveur de la sécurité, de la qualité et de la fiabilité opérationnelle. Nous saluons donc cet investissement et nous nous félicitons de la création de ce Centre d'Excellence qui fera d'Avianor un partenaire encore plus solide pour nous », a mentionné Craig Landry, vice-président général et chef des opérations.

« Avec 265 avions A220 livrés et en service auprès des compagnies aériennes ici et partout dans le monde, et avec près de 800 A220 au total en commande, il est nécessaire que les capacités de maintenance de l'avion puissent croître au fur et à mesure que la flotte grandit », a exprimé Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada.

« En tant que partenaire immobilier, MACH est fier de prendre part à la réalisation de ces nouvelles infrastructures de pointe, alliant innovation et performance, et ainsi participer au rayonnement de l'industrie aéronautique québécoise et de son expertise sur la scène internationale. La mise en place de ce nouveau centre d'excellence est également une occasion unique de contribuer à la croissance économique et la création d'emplois dans la région de Mirabel », a souligné fièrement Vincent Chiara, président de MACH.

« ADM Aéroports de Montréal est particulièrement fière d'accueillir la construction du tout nouveau centre d'excellence du A220, l'avion le plus performant au monde, sur son site de YMX Aérocité internationale de Mirabel. Depuis les dix dernières années, notre site se démarque grâce à la qualité des partenaires, qui comme Avianor et Airbus, décident d'y établir ou d'y étendre leurs activités. Ce faisant, ils contribuent à créer une base solide qui permet de propulser la recherche et le développement du secteur de l'aéronautique vers de nouveaux sommets et font rayonner l'expertise unique et le savoir-faire d'ici à l'international », a soutenu Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« Le centre d'excellence A220 figure parmi les projets d'ancrage dans la Zone d'innovation aérospatiale du Québec. Ce centre permettra à Mirabel d'être l'un des rares endroits au monde où il est possible de designer, développer, manufacturer, tester, livrer et entretenir des aéronefs », a conclu le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

À propos d'Avianor ( www.avianor.com )

Avianor est un leader en MRO et intégration intérieure d'avions commerciaux et militaires depuis plus de 25 ans. Située à l'aéroport international de Montréal-Mirabel (YMX), elle compte 225 employés permanents et temporaires, en plus de 250 000 pieds carrés de hangars, ateliers de fabrication et de réparation, entrepôts et bureaux. Avianor, société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre, poursuit sa croissance et maintient sa position de choix au sein de l'industrie aéronautique locale, nationale et internationale.

Suivez-nous sur LinkedIn

À propos de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre (https://drakkar.com/fr/impartition/manufacturier)

DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre est une entreprise d'impartition de classe mondiale spécialisée dans l'industrialisation, la production, la maintenance et la logistique. Grâce à un écosystème distinctif de l'industrie comprenant huit (8) sociétés affiliées telles que Avianor, AAA Canada, AAA USA, AAA Mexique, Argo MRT Amériques, Management OPS, NSE Services Techniques & Logistiques et Selekktus, elle fournit des services clés en main, conçus pour accompagner stratégiquement ses clients. Opérant dans un large éventail de spécialisations soutenant les secteurs clés de l'aéronautique, du transport, de la défense, de la sécurité, de la santé et de l'énergie, elle intègre les services suivants : Maintenance, réparation et révision (MRO); Services mobiles de réparation; Industrialisation sur site; Entreposage et logistique; Production sur site; Mise en kit et sous-assemblage; Maintenance sur site; Transport; Recrutement et placement.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Avianor

Renseignements: Contact média: Avianor (société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre), Rosalie Côté, Vice-présidente, Marketing & Communication, Tel.: +1 514-806-0798, [email protected]