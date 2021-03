Investissement de 70 M$ à Lévis - DEMERS érigera l'une des plus grandes serres de fruits et légumes au Québec

LÉVIS, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Productions Horticoles Demers, fleuron québécois de la production en serre, vont plus que doubler leur production grâce à la construction d'une nouvelle serre d'une superficie de 15 hectares à Lévis. Des tomates, des concombres, des poivrons et des aubergines y seront cultivés 12 mois par année.

Cette nouvelle aire de production génèrera plus de 150 nouveaux emplois qui viendront s'ajouter aux 300 emplois déjà existants chez DEMERS. Le nouveau complexe se distinguera par sa grande diversité de produits et son haut niveau technologique et écoénergétique. Le projet de 70M$ deviendra l'une des plus grandes serres de légumes au Québec.

Un projet soutenu par des partenaires québécois

Pour concrétiser ce projet d'envergure, DEMERS, qui constitue une des plus grandes entreprises de production en serres à propriété 100% québécoise, a bénéficié du soutien de partenaires d'ici.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, par l'entremise d'Investissement Québec, accorde un prêt de 25,1 M$.

Investissement Québec, par le biais de ses fonds propres, attribue un prêt de 5 M$.

Le Fonds de solidarité FTQ avec une implication de 7,5 M$.

Desjardins Capital avec une implication de 3,7 M$.

Capital Financière Agricole Inc. avec une implication de 1,1 M$.

Transition Énergétique Québec via une subvention de 2,5 M$.

De plus, une fois le complexe de serres en activité, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation versera une subvention pouvant atteindre un montant maximal de 23,1 millions de dollars sous la forme d'un rabais d'électricité pour la période de 2022 à 2030.

DEMERS sera ainsi en mesure de répondre encore mieux à l'engouement des consommateurs québécois pour les produits d'ici, en plus de contribuer à accroitre l'autonomie alimentaire du Québec, une des priorités du gouvernement.

Une fois le projet de serre complété à l'automne 2021, les installations de Drummondville et de Lévis totaliseront 28 hectares. Cette superficie de production supplémentaire permettra à DEMERS de passer d'une production annuelle de 7 500 tonnes à 17 500 tonnes équivalentes à 175 000 000 de portions de 100g de fruits et légumes, soit la quantité permettant de nourrir l'ensemble des Québécois pendant 20 jours à raison de 10 portions de fruits et légumes par jour.

La fine pointe de la technologie

Cette nouvelle serre sera équipée de systèmes à la fine pointe de la technologie. Elle sera construite avec des matériaux de qualité supérieure, notamment en ce qui a trait au verre qui permet de laisser pénétrer la lumière naturelle et profitera d'équipements de hautes performances pour minimiser les pertes de chaleur. De plus, elle utilisera des technologies de pointe pour la production durant les mois d'hiver, grâce à l'utilisation de l'hydroélectricité du Québec.

Cet amalgame de technologies, jumelé à l'expertise développée par DEMERS au cours des 30 dernières années, permettront d'offrir des produits frais, de grande qualité et à un prix compétitif.

Citations

« DEMERS est fière d'offrir encore plus de produits aux goûts et à la fraicheur d'ici. Cet agrandissement nous permettra de mieux répondre au réseau de distribution du Québec, tout en diminuant l'empreinte de carbone en raison de la proximité des marchés, et de satisfaire davantage l'appétit des consommateurs pour les produits locaux en offrant une plus grande variété de fruits et légumes. »

- Jacques Demers, Président directeur général, Les Productions Horticoles Demers

« En plus de générer des retombées économiques considérables, le projet de l'entreprise Les productions horticoles Demers diminuera notre dépendance aux importations de légumes frais. Cet appui financier viendra certainement consolider nos efforts visant à favoriser la production locale et l'achat québécois au sein du secteur bioalimentaire. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce projet contribue à notre objectif de doubler la superficie de culture en serre d'ici 2025 afin de permettre aux Québécois d'avoir accès à des fruits et légumes frais toute l'année et à un juste coût. La construction de serres est un moyen efficace d'accroître notre autonomie alimentaire, une priorité du gouvernement du Québec, et d'offrir des produits maraîchers locaux de qualité, cultivés dans une perspective de développement durable. Notre gouvernement appuie le développement serricole au Québec grâce à la Stratégie de croissance des serres, dévoilée le 27 novembre 2020. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fier de voir Les productions horticoles Demers participer à l'effort collectif du Québec pour renforcer son autonomie alimentaire. Depuis soixante ans, cette entreprise familiale témoigne d'un souci constant d'améliorer ses façons de faire et d'assurer le développement d'une agriculture écoresponsable. Elle le démontre, encore aujourd'hui, avec la construction de ce complexe de serres, qui viendra répondre à la demande grandissante pour des légumes bien de chez nous. »

- Marc Picard, député du comté des Chutes-de-la-Chaudière

« Investissement Québec est heureux d'appuyer les Productions horticoles Demers, un autre joueur clé de la dynamique industrie serricole d'ici, dans ses démarches de croissance. Les répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 nous auront fait réaliser collectivement, combien il est crucial d'augmenter notre autonomie alimentaire et surtout, de soutenir nos producteurs locaux. Investissement Québec entend continuer d'intervenir dans ce sens tout en jouant pleinement son rôle en stimulant le développement économique régional. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La pandémie nous rappelle l'importance des producteurs agricoles en serres d'ici qui procurent aux consommateurs des produits locaux, frais, de qualité, et ce toute l'année. Grâce à l'épargne de plus de 700 000 Québécoises et Québécois, nous sommes fiers d'investir à nouveau dans les Productions Horticoles Demers afin que davantage de fruits et légumes produits par l'entreprise de Lévis se retrouvent dans nos assiettes. Félicitations à Jacques Demers et toute son équipe pour ce projet important qui augmentera l'autonomie alimentaire du Québec en réduisant la part de la demande des consommateurs présentement comblée par les produits importés. Je suis fière de compter cette entreprise dans notre portefeuille depuis 2016. »

- Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, qui en deviendra présidente et cheffe de la direction le 1er avril

« Nous sommes actionnaire minoritaire de Les Productions Horticoles Demers inc. depuis 2011. Nous soutenons donc avec enthousiasme le projet d'agrandissement des serres annoncé aujourd'hui. Il permettra au Québec de rehausser son autonomie alimentaire, un atout dont nous avons redécouvert l'importance stratégique avec la pandémie. »

- Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital

« Depuis 60 ans, la famille Demers fait preuve d'ingéniosité afin d'offrir aux consommateurs des produits locaux, frais et de qualité. En participant à ce projet d'envergure des Productions Horticoles Demers, Capital Financière agricole inc. contribue à bâtir un secteur agroalimentaire québécois durable et en santé, pour mieux nourrir le Québec. »

- Murielle Joncas, directrice générale, Capital Financière agricole inc.

À propos de Productions Horticoles Demers

DEMERS, entreprise serricole et agricole éco-locale, est établie à Lévis et Drummondville, au Québec. Cette entreprise familiale de troisième génération cultive des tomates, des aubergines, des poivrons, des fraises et des framboises d'une grande qualité. Depuis 50 ans, la marque DEMERS incarne la créativité, l'authenticité et le respect dans sa recherche d'équilibre entre la culture et la nature. Entreprise familiale à propriété 100 % québécoise, DEMERS est reconnue dans l'industrie québécoise comme un chef de file technologique dans la production de fruits et légumes frais en serre. Elle compte parmi les meilleurs producteurs en serre en Amérique du Nord.

