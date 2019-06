Investissement de 4 M$ dans le secteur manufacturier de la Montérégie - Québec soutient la croissance des Produits Fraco

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 3 millions de dollars à l'entreprise manufacturière Les Produits Fraco, qui se spécialise dans les équipements et les systèmes de transport vertical, afin de l'aider à acquérir, au coût de 4 millions de dollars, une nouvelle technologie, X‑Concept AB. En tout, 8 emplois seront créés alors que 150 autres seront consolidés.

Le député de Chambly et ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean‑François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Ce projet d'acquisition accroîtra l'offre de produits spécialisés de l'entreprise et lui procurera un avantage concurrentiel quant aux solutions existantes sur le marché, ce qui lui permettra de maintenir sa position de leader dans son secteur d'activité. Grâce à la technologie X‑Concept AB, elle sera en mesure d'améliorer et de développer ses produits, dans une optique de croissance et avec l'objectif de favoriser chaque chaîne de produits de la gamme élévateurs.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde un prêt de 1,5 million de dollars par l'entremise du programme ESSOR, et Investissement Québec octroie un prêt de 1,5 million de dollars à même ses fonds propres.

« Grâce à ses entreprises dynamiques comme Les Produits Fraco, à ses parcs industriels et à ses centres de recherche, la Montérégie joue un rôle de premier plan dans le développement manufacturier du Québec. Elle regorge aussi d'entrepreneurs chevronnés qui, par leur ambition et leur détermination, contribuent au maintien et à la création d'emplois ainsi qu'à la vitalité économique de la région au bénéfice de nos communautés. »

Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Notre participation au projet de l'entreprise Les Produits Fraco reflète notre engagement en faveur de l'entrepreneuriat et du secteur manufacturier. Dans toutes les régions, les PME sont parties prenantes de la croissance du Québec d'aujourd'hui et de demain. En mettant à leur disposition des outils et des leviers financiers efficaces, nous favorisons leur expansion et leur modernisation, tout en leur permettant d'améliorer leur compétitivité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Investissement Québec est fière d'accompagner des entreprises qui se donnent les moyens d'assurer leur compétitivité tout en contribuant au développement économique local et à la création d'emplois. Nous sommes confiants que le projet des Produits Fraco permettra à l'entreprise de se hisser vers de nouveaux sommets. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La croissance d'une entreprise manufacturière est grandement facilitée lorsqu'elle peut compter sur l'appui de partenaires comme le gouvernement du Québec et Investissement Québec. L'aide accordée à notre entreprise va lui permettre d'être plus concurrentielle, non seulement sur le marché nord-américain, mais aussi à l'étranger. »

Emmanuelle Rainville, présidente des Produits Fraco

L'entreprise Les Produits Fraco conçoit, fabrique et commercialise des équipements et des systèmes de transport vertical pour personnes et matériaux, tels que des élévateurs de chantier, des ascenseurs industriels permanents ainsi que des plateformes de travail et de transport.

conçoit, fabrique et commercialise des équipements et des systèmes de transport vertical pour personnes et matériaux, tels que des élévateurs de chantier, des ascenseurs industriels permanents ainsi que des plateformes de travail et de transport. Son siège social et son usine de fabrication sont situés à Saint-Mathias-sur-Richelieu . L'entreprise possède aussi des filiales aux États-Unis et en Europe .

. L'entreprise possède aussi des filiales aux États-Unis et en . Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec

