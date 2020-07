Investissement de 2,5 M$ pour prévenir les noyades au Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but qu'un maximum d'élèves aient accès à des ateliers de prévention des noyades, le gouvernement accorde un financement total de 2,5 millions de dollars à la Société de sauvetage et au Fonds Raphaël-Bernier, pour soutenir les programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui. Elle était accompagnée de Mme Sylvie Bernier, marraine d'honneur des programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus, et de M. Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Le programme Nager pour survivre permet aux d'élèves du 2e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire de prendre conscience de leurs capacités en milieu aquatique et de développer des habiletés pour survivre à une chute inattendue en eau profonde. Une portion des sommes, soit 1,5 million de dollars, vise le soutien au déploiement du programme Nager pour survivre par l'intermédiaire de la Société de sauvetage. Un million de dollars de la somme totale sera versé au Fonds Raphaël-Bernier, qui exerce ses activités au sein de la Société de sauvetage, pour le programme Nager pour survivre Plus.

Les sommes allouées serviront à payer les coûts relatifs à l'engagement de moniteurs et de sauveteurs, à la location des piscines et au transport en autobus scolaire pour les allers-retours entre l'école et la piscine. Les élèves ciblés par ces programmes viennent notamment d'écoles ayant un indice de défavorisation élevé et sont issus de l'immigration. Ces programmes ne remplacent toutefois pas les cours de natation.

Citations :

« L'été et la saison de la baignade sont déjà bien entamés, et malheureusement, dans les dernières semaines, les noyades ont été plus nombreuses que d'habitude. La popularité des activités récréatives et sportives liées à l'eau est indéniable. Notre gouvernement souhaite s'assurer que les moments passés en milieu aquatique donnent lieu à de bons souvenirs plutôt qu'à des accidents tragiques. Cette bonification de l'aide financière accordée à la Société de sauvetage permettra à un plus grand nombre de jeunes de participer aux programmes. Cette expérience les sensibilisera aux risques de la noyade et ils développeront des habiletés en cas de chute inattendue en eau profonde, et ce, dans un environnement stimulant et sécuritaire. Ces programmes ont prouvé leur efficacité et je suis convaincue qu'ils pourront encore sauver des vies! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« En mon nom personnel et au nom de la Société de sauvetage, j'aimerais exprimer notre satisfaction concernant cette contribution au Fonds Raphaël-Bernier de la part du gouvernement et du Ministère. Notre objectif a toujours été de nous assurer que tous les enfants du Québec apprennent les règles de sécurité aquatique, ont du plaisir dans l'eau et survivent suite à une chute inattendue en eau profonde. Cette grande annonce nous permettra de davantage atteindre notre objectif et de faire profiter encore plus d'élèves des programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus ».

Sylvie Bernier, marraine d'honneur des programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus

« Par cet engagement du gouvernement et du Ministère nous désirons, au cours des trois prochaines années, rejoindre près de 60 000 élèves du 2e cycle du primaire pour le programme Nager pour survivre et plus de 15 000 élèves pour le 1er cycle du secondaire avec Nager pour survivre Plus. Ainsi, nous pourrons réaliser notre mission visant à favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau et prévenir les noyades et autres traumatismes, ce qui permettra aux élèves du Québec de développer des habiletés de base pour faire face à des situations hasardeuses en milieu aquatique. »

Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec

Faits saillants :

Le programme Nager pour survivre comporte trois leçons en classe sur la sécurité aquatique et trois leçons d'une heure en piscine. Dans l'eau, les enfants apprennent à entrer en eau profonde par roulade, à nager sur place pendant une minute et finalement à nager sur une distance de 50 mètres.

comporte trois leçons en classe sur la sécurité aquatique et trois leçons d'une heure en piscine. Dans l'eau, les enfants apprennent à entrer en eau profonde par roulade, à nager sur place pendant une minute et finalement à nager sur une distance de 50 mètres. Nager pour survivre Plus est un programme national, qui s'inscrit dans la continuité du programme Nager pour survivre que nous offrons aux élèves du 2 e cycle du primaire. Ce programme est adapté pour les élèves du 1 er cycle du secondaire. Il reprend les mêmes habiletés dont ils ont besoin pour survivre dans certaines situations aquatiques, tout en étant le plus réaliste possible puisqu'il est demandé aux élèves de réaliser la norme avec des vêtements.

est un programme national, qui s'inscrit dans la continuité du programme que nous offrons aux élèves du 2 cycle du primaire. Ce programme est adapté pour les élèves du 1 cycle du secondaire. Il reprend les mêmes habiletés dont ils ont besoin pour survivre dans certaines situations aquatiques, tout en étant le plus réaliste possible puisqu'il est demandé aux élèves de réaliser la norme avec des vêtements. La Société de sauvetage estime qu'en 2021-2022, plus de 120 000 élèves auront participé aux programmes depuis le début des projets pilotes en 2010.

Le ministère de l'Éducation a également produit le troisième rapport Faits saillants sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec de 2009 à 2015, édition 2020 .

. Environ 80 décès par année sont liés à l'eau au Québec.

Liens connexes :

