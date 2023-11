Investissement de 2 270 000 $ pour les nouveaux laboratoires du programme Technologie de médecine nucléaire

Le Collège Ahuntsic souhaite accueillir plus d'étudiants et d'étudiantes dans ses programmes en santé afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre du réseau

MONTRÉAL, le 1er Nov.. 2023 /CNW/ - Alors que l'attrait de plusieurs programmes d'études collégiales techniques en santé diminue, répercussion directe du plein emploi et de la méconnaissance de ces programmes hyperspécialisés, le Collège Ahuntsic continue d'investir afin d'offrir des programmes en santé d'avant-garde et désire en accentuer l'attrait auprès des personnes qui veulent s'inscrire dans un programme d'études supérieures.

Photos de l'Inauguration des nouveaux laboratoires en Technologie de médecine nucléaire (Groupe CNW/Collège Ahuntsic) Photos de l'Inauguration des nouveaux laboratoires en Technologie de médecine nucléaire (Groupe CNW/Collège Ahuntsic)

Le Collège Ahuntsic, seul collège francophone en Amérique à offrir, depuis 55 ans, une formation en Technologie de médecine nucléaire, a inauguré le vendredi 27 octobre ses nouveaux laboratoires en médecine nucléaire, munis de récents équipements à la fine pointe de la technologie.

L'acquisition des compétences pour devenir technologues en médecine nucléaire nécessite des laboratoires munis d'équipements très coûteux. Grâce à l'octroi d'un financement de 2 270 000 $ par le ministère de l'Enseignement supérieur, trois nouveaux appareils TEMP-TDM (tomographie par émission monophotonique, couplé à un tomodensitomètre), ont pu être installés et sont déjà utilisés par les étudiantes et les étudiants. Ces nouveaux laboratoires permettent d'élever la formation des technologues en médecine nucléaire au plus haut niveau de qualité possible.

« L'équipe enseignante actuelle a travaillé très fort pour la réalisation de ce projet et pour continuer à maintenir le plus haut standard quant à la formation prodiguée à nos étudiantes et à nos étudiants qui sont les futurs technologues en médecine nucléaire. » a déclaré Nathalie Vallée, directrice générale du Collège Ahuntsic, lors de la cérémonie d'inauguration.

Le recrutement de personnes étudiantes dans certaines techniques collégiales en santé est de plus en plus difficile

Dans une ère où une importante pénurie de technologues spécialisés en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale se fait ressentir, il est primordial de souligner le nombre insuffisant de nouvelles personnes diplômées dans les techniques collégiales permettant de former les techniciennes et techniciens hautement spécialisés de ces domaines. Or ces techniciennes et ces techniciens sont essentiels au traitement de milliers de personnes.

Cette pénurie s'accentuera si le nombre de personnes qui étudient pour devenir technologue n'augmente pas. Seulement en médecine nucléaire, il y a plus de 60 postes non comblés dans la province et ce nombre pourrait doubler d'ici 5 ans. Plus que jamais, le Collège souhaite accentuer l'attrait de ces professions avec l'appui essentiel des instances gouvernementales.

Or, comparativement à 2013, les demandes d'admission pour les techniques en santé reçues pour la session d'automne 2023 ont connu une diminution de 38 %.

Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette baisse; le salaire, peu élevé lors de l'entrée en fonction, mais aussi la méconnaissance de ces programmes techniques par les élèves du secondaire, qui représentent une minime portion des nouvelles personnes admises dans le programme (autour de 25 %). Il convient par ailleurs de préciser que les Québécoises et Québécois sont en plein emploi, ce qui freine le retour aux études de certaines personnes. Plusieurs jeunes adultes qui étudient actuellement au cégep, au lieu de réorienter leur parcours scolaire après une ou deux sessions dans un programme qui ne leur convient pas, choisissent le marché du travail.

Rendre les techniques en santé encore plus attractives

Les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale profitent de bonnes conditions de travail, entre autres d'horaires stables, sans temps supplémentaire obligatoire.

La mobilité de ces métiers est très grande. Les technologues peuvent travailler partout au Canada. Il s'agit de métiers d'avenir, répondant aux besoins toujours plus importants d'une société vieillissante.

De plus, elles font partie des rares professions qui allient les volets technologique et humain, ce qui comble les aspirations de plusieurs jeunes personnes.

Récemment de nouvelles bourses de 12 000 $ ont été rendues disponible aux étudiantes et étudiants qui sont en dernière année de leurs études techniques dans les programmes en imagerie médicale, en électrophysiologie médicale et en radio-oncologie et qui s'engagent à travailler au moins deux années dans le réseau après leur graduation.

Par ailleurs, d'autres mesures incitatives pourraient être mises en place et favoriseraient le recrutement d'un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants. Par exemple, un programme de bourses d'études accessible dès la première session, copiant le modèle des bourses Perspective Québec qui permettent à une étudiante ou un étudiant d'une technique physique ou informatique de profiter de 1 500 $ pour chaque session réussie.

La rémunération des stages en milieu hospitalier serait aussi un avantage. En ce moment, les personnes qui étudient dans les techniques de la santé doivent être en milieu de stage jusqu'à 32 semaines dans certains programmes, sans aucune rémunération.

L'amélioration des conditions de travail des technologues en santé, comme la mise en place de nouveaux incitatifs à entreprendre des études techniques en santé, donnera aux cégeps offrant ces formations les outils nécessaires, dans le contexte actuel, à recruter plus d'étudiantes et d'étudiants et ainsi assurer au réseau de la santé du Québec, chaque année, d'un nombre suffisant de technologues pour assurer les soins requis des Québécoises et des Québécois.

Pour en savoir plus sur les programmes de techniques de la santé du Collège Ahuntsic :

Techniques d'électrophysiologie médicale

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/techniques-delectrophysiologie-medicale

Technologie de radio-oncologie

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/technologie-de-radio-oncologie

Technologie de médecine nucléaire

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/technologie-de-medecine-nucleaire

Technologie de l'échographie médicale

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/technologie-de-lechographie-medicale

Technologie de radiodiagnostic

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/technologie-de-radiodiagnostic

SOURCE Collège Ahuntsic

Renseignements: Maude Lavoie-Gosselin, (514) 389-5921 poste 2126, [email protected]