Investissement de 15 M$ - Le gouvernement instaure un programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires

QUÉBEC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, accompagnée de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un nouveau programme de bourses destiné aux préposés aux bénéficiaires (PAB).

Cette initiative représente un investissement de 15 M$, qui se décline en 2 000 bourses de 7 500 $ chacune. Le gouvernement reconnaît le rôle essentiel des PAB et cette annonce s'inscrit dans une démarche comprenant une série de mesures concrètes visant à accroître l'attractivité du métier et l'amélioration de la rétention des nouveaux PAB.

Citations :

« Les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle crucial dans la prise en charge des usagers et sont assurément un maillon incontournable de l'équipe multidisciplinaire de soins. L'instauration de ce tout nouveau programme de bourses s'inscrit dans notre démarche afin de recruter des ressources compétentes, et en nombre suffisant, pour répondre aux besoins des usagers et s'assurer que ces derniers soient en mesure de recevoir les meilleurs soins et services. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Auprès des aînés, les préposés aux bénéficiaires assurent une présence bienveillante et rassurante. Notre gouvernement s'est engagé à valoriser cette profession, et l'annonce aujourd'hui de cette mesure incitative en est un bel exemple. Avec le vieillissement de la population et l'accroissement des besoins de celle-ci pour des soins d'assistance, le recrutement est au cœur de nos priorités. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous sommes persuadés que cette initiative permettra de soutenir et d'augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires qualifiés issus du programme de formation. Elle s'ajoute à notre offensive annoncée en mai dernier afin de valoriser la profession de préposé aux bénéficiaires et d'attirer davantage de travailleurs vers cette profession. Votre gouvernement prend ses responsabilités très au sérieux, et c'est pourquoi nous travaillons en équipe sur cet enjeu prioritaire. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



Faits saillants :

Plus spécifiquement, le programme vise à :

soutenir les établissements de santé et de services sociaux pour améliorer l'attraction, la rétention et la disponibilité de main-d'œuvre dans ce titre d'emploi;

soutenir financièrement les candidats sélectionnés pour leur formation de PAB;

favoriser l'ajout de candidats dans les cohortes de formation.

La formation à suivre est celle menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement et à domicile de 870 heures, qui est offerte par les centres de formation professionnelle (CFP) dans les différentes régions du Québec. Cette formation permet d'accéder au métier de PAB mais également à celui d'auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS). L'ASSS est la personne qui fournit des soins et des services au domicile de l'usager.

Les bourses seront réparties entre les établissements de santé et de services sociaux en fonction de leur taux de représentativité des PAB. Les établissements devront procéder à la sélection des personnes qui suivront leur formation pour devenir PAB. Ces personnes bénéficieront de la bourse en échange de la réussite de la formation et d'un contrat d'engagement de deux ans auprès de l'établissement les ayant parrainées.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux sera responsable du suivi du programme et il procédera à son évaluation.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme de bourses d'études, consultez la page Avenir en santé.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Monique Guay, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 438 223-1405