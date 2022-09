DARTMOUTH, NS, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth--Cole Harbour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering--Uxbridge, l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Pam Lovelace, mairesse adjointe de la Municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé plus de 20,8 millions de dollars de financement conjoint pour la première phase du projet d'écoreconstruction du centre de transport en commun de Burnside.

Le projet consiste à améliorer les services de transport en commun de la Municipalité régionale d'Halifax, ce qui permettra d'offrir aux usagers une expérience de transport en commun plus rapide et plus fiable. Le financement de la première phase servira à la planification et à la conception du nouveau centre de transport en commun. La nouvelle conception détaillée de l'installation est une étape importante vers un plan pour remplacer et agrandir l'actuel centre de transport en commun de Burnside par une installation carboneutre. Le financement soutiendra également des études visant à déterminer ce qui est nécessaire pour effectuer la transition vers un parc d'autobus à zéro émission.

Une fois le projet achevé, la capacité du réseau de transport en commun de la Municipalité régionale d'Halifax sera augmentée, les résidents disposeront d'un meilleur accès au transport en commun, il sera plus possible d'avoir recours à un moyen de transport à énergie propre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,5 millions dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Municipalité régionale d'Halifax y consacrent chacun plus de 7,1 millions de dollars.

Citations

« Le fait de disposer de réseaux de transport en commun sûrs et fiables contribue à faire de nos collectivités des endroits où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. C'est pourquoi nous investissons plus de 6,5 millions de dollars pour entreprendre les travaux importants nécessaires au remplacement, à l'agrandissement et à la transition du centre de transport en commun de Burnside à Dartmouth en une installation à zéro émission, prête à accueillir le transport d'énergie propre. En collaborant avec nos partenaires, nous continuerons à soutenir les infrastructures de transport en commun dans tout le pays, afin que les gens puissent se rendre là où ils doivent aller de façon plus rapide, plus sécuritaire et plus propre. »

Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth--Cole Harbour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans des projets de transport en commun clés fait partie intégrante du bien-être de toute collectivité. Le transport en commun permet de relier nos résidents à leur travail, à l'école et les uns aux autres, tout en créant des emplois et en positionnant nos collectivités en bonne place pour un avenir plus vert. L'annonce importante d'aujourd'hui concernant la première phase du projet d'écoreconstruction du centre de transport en commun de Burnside permettra de veiller à ce que les résidents de la Municipalité régionale d'Halifax bénéficient d'un meilleur accès à un système de transport en commun moderne, fiable et écologique dans les années à venir. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering--Uxbridge

« La Nouvelle-Écosse est un chef de file national dans la lutte contre le changement climatique. Les bâtiments sont une source importante d'émissions de gaz à effet de serre dans la province; les bâtiments écoénergétiques jouent donc un rôle clé dans la réduction de cet impact. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« C'est un investissement formidable pour Halifax Transit, ainsi que pour les résidents et les visiteurs de la municipalité. Ce financement soutient non seulement notre service de transport en commun en permettant de concevoir et de planifier la construction d'une installation de transport en commun à zéro émission pour Burnside, mais il facilitera également notre transition vers un parc d'autobus à zéro émission dans le cadre d'HalifACT, le plan d'action de la municipalité sur les changements climatiques, qui vise à réduire les émissions et à s'appuyer sur des sources d'énergie propres.

Pam Lovelace, mairesse adjointe de la Municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le financement fédéral consacré à ce projet provient du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans du Canada .

. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 489 millions de dollars dans plus de 150 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 489 millions de dollars dans plus de 150 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le . Au cours de cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 48 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada pour soutenir des projets d'infrastructures publiques modernes de calibre mondial, dont plus de 24,6 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure liés au transport actif.

pour soutenir des projets d'infrastructures publiques modernes de calibre mondial, dont plus de 24,6 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure liés au transport actif. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Patricia Jreige, Conseillère en communications, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, 902-718-7866, [email protected]; Ryan Nearing, Conseiller aux affaires publiques, Municipalité régionale d'Halifax, 902-943-0324, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]