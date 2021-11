/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Eric Boyko (« EB »), président, chef de la direction et cofondateur de Groupe Stingray Inc. (« Stingray »), annonce que, par l'intermédiaire d'Investissement Boyko société en commandite (« IBSEC »), il a acquis aujourd'hui le contrôle de 80 000 actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») de Stingray, qui représentent environ 0,15 % de la totalité des actions à droit de vote subalterne en circulation, environ 0,11 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 0,03 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 31 octobre 2021). Ces actions nouvellement acquises, une fois ajoutées aux actions à droit de vote subalterne acquises depuis le 26 octobre 2018 (y compris les 200 000 actions à droit de vote subalterne acquises par IBSEC le 12 novembre 2021), représentent une augmentation du nombre de titres détenus par EB d'environ 2,01 % de la totalité des actions à droit de vote subalterne en circulation, d'environ 1,49 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et d'environ 0,45 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 31 octobre 2021).

Avant cette opération, EB avait le contrôle de 12 941 498 actions à droit de vote multiple de Stingray (les « actions à droit de vote multiple ») et de 4 407 711 actions à droit de vote subalterne, qui représentaient environ 24,52 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 57,63 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 31 octobre 2021).

Immédiatement après cette opération, EB a le contrôle de 12 941 498 actions à droit de vote multiple et de 4 487 711 actions à droit de vote subalterne, représentant environ 24,64 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 57,66 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 31 octobre 2021).

Le prix d'acquisition des 80 000 actions à droit de vote subalterne était de 7,50 $ par action, pour une contrepartie totale d'environ 600 000 $.

EB a acquis le contrôle des 80 000 actions à droit de vote subalterne aux fins d'investissement uniquement, et non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle de Stingray. Selon les conditions du marché et d'autres facteurs, EB ou des sociétés qu'il contrôle pourraient à l'occasion acquérir ou aliéner des actions supplémentaires de Stingray, notamment sur le marché libre ou au moyen de contrats de gré à gré, ou acquérir des intérêts dans un titre de Stingray ou conclure des instruments financiers liés à un titre de Stingray.

L'acquisition des 80 000 actions à droit de vote subalterne s'est effectuée sur le fondement de la dispense pour contrats de gré à gré prévue par la Norme canadienne 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat au Québec) étant donné que l'acquisition n'a pas été effectuée auprès de plus de cinq personnes au total et que le prix ne représente pas plus de 115 % du cours des actions à droit de vote subalterne, ce cours ayant été fixé conformément à l'article 1.11 de la Norme canadienne 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat au Québec).

« Ces récents achats d'actions à droit de vote subalterne traduisent ma confiance dans les perspectives et la performance future de Stingray », a affirmé Eric Boyko.

Le siège social de Stingray est situé au 730, rue Wellington, Montréal (Québec) H3C 1T4.

