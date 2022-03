Investissement 60 millions Ski Mont Blanc

MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ski Mont Blanc, Mont Blanc immobilier divisions de Groupe Forman dévoile, leur plan d'investissement de plus de 60 millions sur les 3 prochaines années. Une annonce qui n'a pas froid aux yeux avec une nouvelle offre 4 saisons au rendez-vous.

En effet, Ski Mont Blanc et Mont Blanc immobilier sont fiers d'annoncer ses nouvelles offres pour toute la famille. 60 millions qui seront divisés comme suit : 30 millions sera dirigée sur l'offre service de la Montagne et l'autre 30 millions sur l'offre immobilière et résidentielle.

« Ces nouvelles offres arrivent à toute vitesse afin de permettent aux familles de chez nous ainsi qu'à celles plus élargies de profiter au maximum d'une offre Multi 12 mois par années. » Steve Fortier, Président Ski Mont Blanc - Groupe Forman.

On parle ici de vélo de montagne, de descente, de crosscountry et vélo électrique. Une offre hotellière majeure additionnelle, de l'escalade, une plage avec une offre de sport nautique câblé et sans oublier de l'évènementiel à l'année. Le tout près de chez vous; Ski Mont Blanc se veut être TA Montagne par excellence.

