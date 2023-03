HONG KONG, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le 2022 CRYPTO ANNUAL REPORT, publié conjointement par CoinEx et ViaBTC Capital, prédit que les deux principales cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum, continueront de faire face à des incertitudes en 2023. Selon le rapport, la valeur du Bitcoin devrait rester instable, compte tenu de l'incertitude de l'économie mondiale et du climat géopolitique. Entre-temps, la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai au deuxième trimestre de 2023 permettra aux participants de retirer leur participation en ETH de 2020. Les pressions à la vente découlant de ces facteurs pourraient avoir une incidence à court terme sur la valeur des BTC et des ETH.

Pour investir plus intelligemment dans un marché imprévisible, les utilisateurs de cryptomonnaie doivent suivre les tendances du marché, prendre des décisions d'investissement rapides et adapter leurs stratégies en conséquence.

Les utilisateurs de cryptomonnaie à l'échelle mondiale peuvent se tenir au courant des dernières tendances du marché grâce à la page « Marchés » du site Web de CoinEx. Il est à noter que depuis le déploiement de la page « Marchés », CoinEx a continué de mettre à niveau ses fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur tout en aidant les utilisateurs de cryptomonnaie à saisir les mouvements du marché en temps réel.

La page « Marchés » comprend les sections suivantes :

I. Liste des devises

À partir de l'onglet « Liste des devises », les utilisateurs peuvent identifier la cryptomonnaie cible axée sur leurs exigences en fonction des nouvelles catégories comme « Position », « Sélection » et différents autres onglets, qui offrent une image panoramique des fluctuations de valeur et du volume de négociation de la cryptomonnaie.

II. Nouvelle liste

L'onglet « Nouvelle liste » permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec les nouvelles cryptomonnaies inscrites sur CoinEx. La fonction classe les cryptomonnaies par ordre chronologique en fonction de leur durée d'inscription à la cote, et informe les utilisateurs des plus récents rendements des nouvelles cryptomonnaies. Parallèlement, les utilisateurs peuvent également se tenir au courant des catégories de cryptomonnaie spécifiques, ce qui facilite toute décision d'investissement dans plusieurs types de monnaie.

III . Aperçu des marchés

La fonction « Aperçu des marchés » regroupe des classements de cryptomonnaies en temps réel, les tendances du marché, les fluctuations de valeur et les données d'historique sur une seule page, ce qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs. Grâce à l'« Aperçu des marchés », les utilisateurs peuvent consulter des statistiques en temps réel, comme des classements de cryptomonnaies, la distribution de la commande, la distribution des fluctuations de valeur, un historique des valeurs, afin de demeurer au courant des tendances du marché.

Malgré les nombreuses incertitudes auxquelles le marché en cryptomonnaie était confronté en 2023, nous avons également constaté l'avènement de bon nombre de catégories émergentes et de projets novateurs. En restant à l'affût de l'évolution du marché et des nouvelles tendances, les investisseurs en cryptomonnaies pourraient profiter de l'avantage du premier arrivé au moment de prendre des décisions éclairées grâce à une observation attentive du marché. La page « Marchés » est l'un des ponts d'accès au cryptopatrimoine offert par CoinEx. Elle permet aux investisseurs de saisir plus d'occasions dans un marché instable.

