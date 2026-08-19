Investir dans les pistes cyclables dans l'est d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- La Ville d'Ottawa aménagera de nouvelles pistes cyclables le long des boulevards Orléans et Jeanne d'Arc grâce à un investissement fédéral de plus de 5,1 millions de dollars.

Annoncé par la députée fédéral Marie-France Lalonde et le maire Mark Sutcliffe, ainsi que par la conseillère municipale Laura Dudas, le projet de pistes cyclables sur les boulevards Orléans et Jeanne d'Arc contribuera à la création d'un réseau de transport actif sûr et bien relié pour les résidents d'Orléans.

Le projet, qui consiste à aménager des voies séparées pour les cyclistes et les piétons, facilitera les déplacements à pied ou à vélo vers des destinations clés d'Orléans, réduisant ainsi le recours aux véhicules personnels. Une fois aménagées, ces pistes cyclables relieront les quartiers résidentiels des environs aux secteurs commerciaux du boulevard St. Joseph et à la station Convent Glen du TLR, offrant ainsi aux résidents un accès pratique aux commerces, aux services et au transport en commun.

Citations

« Le projet de pistes cyclables d'Orléans est un important investissement dans le développement d'une collectivité plus sûre et mieux reliée qui permettra de faciliter les déplacements à pied et à vélo ainsi que l'accès au transport en commun pour les résidents. En améliorant les liaisons vers les résidences, les commerces et les destinations clés, ce projet contribuera à faire du transport actif un choix plus pratique et plus attrayant pour la population d'Orléans. »

Marie-France Lalonde, députée fédéral d'Orléans

« Les résidents veulent des moyens sûrs et pratiques de se déplacer dans leur collectivité. Ces nouvelles pistes cyclables faciliteront les déplacements à pied ou à vélo vers les commerces, les parcs, les services et le transport en commun, et ce, sans empiéter sur les voies de circulation automobile. Alors qu'Orléans continue de croître, des investissements comme celui‑ci offrent davantage de choix aux résidents et rendent les déplacements quotidiens plus sûrs et plus faciles. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la députée Marie-France Lalonde pour cet important investissement à Orléans et pour avoir contribué à rendre possible l'aménagement de ces nouvelles voies. »

Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 148 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville d'Ottawa s'élève à 3 432 000 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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