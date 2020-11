BRAMPTON, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Le centre historique de Brampton sera mieux protégé contre les inondations causées par des événements météorologiques extrêmes grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans la construction, la réhabilitation et l'expansion d'importantes infrastructures publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, et Patrick Brown, maire de Brampton, ont annoncé le financement d'améliorations au projet de protection du centre-ville de Brampton contre les inondations.

En protégeant les propriétés et les routes des dommages potentiels causés par les inondations et en renforçant la résilience du centre-ville de Brampton, ce projet contribuera à attirer de nouveaux investissements, à stimuler la création d'emplois et à améliorer les espaces publics dans la région

Les principaux éléments de ce projet viseront à élargir un canal en béton de 600 mètres traversant le centre-ville de Brampton, à remplacer des ponts et à rehausser la chaussée. Le canal actuel, construit en 1952, sera élargi et approfondi pour augmenter la capacité du ruisseau Etobicoke, les ponts dans la zone du projet seront remplacés par des structures plus larges et le rehaussement de la chaussée empêcha les inondations dans les zones urbaines.

Le gouvernement du Canada investit plus de 38,8 millions de dollars dans ce projet, dans le cadre du fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et la contribution de la Ville de Brampton s'élève à plus de 58,2 millions de dollars.

Citations

« Le gouvernement du Canada aide des collectivités comme Brampton à mieux gérer les risques de catastrophes provoquées par des phénomènes météorologiques violents et par le changement climatique. Cet important projet permettra d'améliorer la résilience de 3 665 personnes sur 31 hectares exposés aux inondations dans le centre-ville. Grâce à notre fonds d'adaptation et d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, nous investissons plus de 38,8 millions de dollars pour aider à transformer Brampton et protéger les résidents, leurs foyers et les entreprises locales contre les inondations. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à la Ville de Brampton pour améliorer les infrastructures dans le cadre du projet de protection du centre-ville de Brampton contre les inondations. Non seulement les améliorations protégeront nos résidents et les propriétaires d'entreprises, mais elles contribueront aussi à la revitalisation et à la transformation du centre-ville de Brampton. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« Le conseil municipal de Brampton s'est engagé à libérer le potentiel du centre-ville de Brampton et à être une ville verte forte, résiliente et durable. Cette annonce est la bienvenue de la part du gouvernement du Canada, car non seulement elle nous rapprochera de la réalisation du projet de transformation du projet Riverwalk, mais elle revitalisera également notre communauté et mettra Brampton sur la carte pour sa solution innovante et efficace pour atténuer les risques d'inondation, le développement et la création d'emplois, et améliorer l'espace public pour que tous puissent en profiter. »

Patrick Brown, maire de Brampton

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui vise à aider les collectivités à se doter des infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

À ce jour, on a annoncé plus de 1,9 milliard de dollars dans le cadre du FAAC pour 66 projets d'infrastructure de grande envergure qui aideront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui vise à investir plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport, ainsi qu'aux collectivités rurales et nordiques.

du gouvernement fédéral, qui vise à investir plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport, ainsi qu'aux collectivités rurales et nordiques. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé allouera jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettent en œuvre de nouvelles solutions innovantes visant à adapter les espaces et les services pour répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes :

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Projets réalisés en Ontario dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1.3

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

