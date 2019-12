Inventaire des systèmes électrotechniques en Chaudière-Appalaches - Précisions relatives au contrat de réalisation

LÉVIS, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à apporter des précisions relatives au contrat de réalisation de l'inventaire des systèmes électrotechniques sur le territoire de la Chaudière-Appalaches, contrat octroyé à la firme CIMA + s.e.n.c.

Ce contrat vise à faire l'inspection générale et l'entretien préventif des systèmes électrotechniques appartenant au Ministère en Chaudière-Appalaches, et non seulement la validation de l'inventaire. Ces travaux font partie du mandat du ministère d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Le Ministère établit stratégiquement la répartition des tâches entre ses employés et les contractants, de façon à assurer le développement d'une expertise pertinente au regard des responsabilités à assumer.

Rappelons que depuis 2015, le Ministère s'est donné comme objectif de faire une inspection complète des quelque 65 000 sites électrotechniques, et ce, d'ici la fin de l'année 2022. Compte tenu de l'ampleur de la réalisation de cet exercice, le Ministère fait appel à son effectif et, lorsque cela est requis, à des firmes externes.

Le contrat octroyé vise donc à combler un besoin très ponctuel pour faire l'inspection complète des systèmes, puis à réaliser l'entretien requis.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 418 644-4444

