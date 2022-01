Intuit QuickBooks lance une campagne intégrée mettant en vedette les entrepreneurs en « démarrage précoce »

Avec plus de 17 millions de lancements de PME prévus en 2022, la nouvelle campagne de QuickBooks vise à aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves

MOUNTAIN VIEW, Calif., le 5 janv. 2022 /CNW/ - À la suite de ses prévisions les plus récentes, selon lesquelles plus de 17 millions de nouvelles PME pourraient être créées en 2022, Intuit (NASDAQ : INTU), la plateforme technologique mondiale à l'origine de QuickBooks , TurboImpôt , Mint , Credit Karma et Mailchimp , a annoncé aujourd'hui une campagne intégrée cherchant à mettre en valeur et à aider ces entreprises en « démarrage précoce » à réussir. La campagne de QuickBooks aux États-Unis et au Canada est un effort commun à canaux multiples axé sur la dualité du fait de posséder une PME que plusieurs ressentent lorsqu'ils poursuivent leurs passions.

« Les propriétaires de PME qui ne font que commencer ont souvent des doutes sur la façon de gérer les opérations essentielles de l'entreprise, comme la rémunération des employés, l'accès aux capitaux ou le recouvrement des paiements », explique Dan McCarthy, vice-président principal et chef de la direction des affaires chez Intuit. « Et pourtant, ils sont remplis de passion, de persévérance et de cran lorsqu'il est question de réaliser leur rêve de posséder leur propre entreprise. La campagne « Démarrage précoce » de QuickBooks articule cette dualité en mettant au premier plan des histoires sincères de propriétaires de PME qui possèdent la ténacité et le dynamisme qui se cachent derrière le démarrage d'une entreprise, tout en mettant en valeur la façon dont la plateforme QuickBooks peut les aider à grandir et à réussir dès le premier jour. »

La campagne s'étendra sur toute l'année 2022 et comprendra plusieurs éléments intégrés :

Des annonces agréablement franches sur les chaînes de diffusion et les canaux numériques nord-américains aux États-Unis et au Canada , y compris une publicité diffusée pendant la plus grande partie de football professionnel de l'année en Amérique le 13 février 2022.

, y compris une publicité diffusée pendant la plus grande partie de football professionnel de l'année en Amérique le 13 février 2022. Du contenu éducatif qui offre des ressources et des conseils de la psychologue clinicienne Sherry Walling , une experte qui aide les entrepreneurs à rester concentrés, à gagner en clarté et à trouver de la joie dans les occasions et défis associés au fait de posséder une entreprise. Les astuces et conseils de M me Walling figureront sur le blogue de QuickBooks et sur d'autres canaux pendant la campagne.

, une experte qui aide les entrepreneurs à rester concentrés, à gagner en clarté et à trouver de la joie dans les occasions et défis associés au fait de posséder une entreprise. Les astuces et conseils de M Walling figureront sur le blogue de QuickBooks et sur d'autres canaux pendant la campagne. Une campagne complète sur les réseaux sociaux qui comprend des éléments de la campagne publicitaire ainsi que du contenu nouvellement créé visant à inspirer les entreprises en « démarrage précoce ».

Des activations d'influenceurs sur plusieurs plateformes de contenu varié qui amplifient la portée des histoires personnelles authentiques créées par des influenceurs de PME.

« Rien ne peut vous préparer à la dualité des émotions que vous ressentez lorsque vous evenez propriétaire d'une PME », affirme Mme Sherry Walling, auteure à succès ainsi que fondatrice et principale psychologue de Zenfounder. « Il s'agit vraiment d'une approche à long terme si vous souhaitez survivre, prospérer et maintenir une vie d'entrepreneur saine. En établissant un partenariat avec quelqu'un qui peut gérer une partie du fardeau inutile et des choses difficiles, vous vous sentirez plus en confiance. Il s'agit de travailler plus intelligemment, et d'investir votre temps et votre énergie dans des activités qui produisent le meilleur rendement pour vous et pour votre entreprise. »

La campagne « Démarrage précoce » a été créée en partenariat avec l'agence de création d'Intuit QuickBooks TBWA\Chiat\Day Los Angeles et d'autres agences, notamment Critical Mass, Collectively, Access Communications et Initiative.

À propos d'Intuit

Intuit est une plateforme technologique mondiale qui aide les clients et les PME à surmonter leurs plus importants défis financiers. Nous servons près de 100 millions de clients dans le monde entier avec TurboImpôt , QuickBooks , Mint , Credit Karma et Mailchimp , et nous croyons que tous devraient avoir la chance de prospérer. Nous travaillons sans relâche afin de trouver des façons novatrices d'y parvenir. Visitez notre site Web pour en savoir davantage à propos d'Intuit et de nos produits et services, et recherchez-nous sur les réseaux sociaux .

