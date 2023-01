Intuit lance Paiements QuickBooks en français pour aider les petites entreprises canadiennes francophones à gagner du temps et à être payées plus rapidement

Être payé rapidement et efficacement est essentiel pour les petites entreprises. La nouvelle fonctionnalité de Paiements QuickBooks permettra désormais aux clients de demander, d'accepter et d'automatiser les paiements en français.

TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Intuit (NASDAQ : INTU), la plateforme technologique financière mondiale à l'origine de TurboImpôt , Credit Karma , QuickBooks et Mailchimp , a annoncé aujourd'hui le lancement de la version française de sa solution Paiements QuickBooks.

« Chez QuickBooks, nous sommes là pour favoriser la réussite de chaque entrepreneur canadien et, en tirant parti de la plateforme technologique d'Intuit, nos équipes créent des produits, des fonctions et des services novateurs pour nos clients à une vitesse exceptionnelle », déclare David Marquis, vice-président et directeur national d'Intuit Canada. «Grâce à notre investissement continu dans le développement de nos produits en français, nous espérons donner encore plus de pouvoir aux entrepreneurs francophones et leur démontrer notre engagement à comprendre leurs réalités et à répondre à leurs besoins. »

En plus d'avoir besoin de paiements rapides et flexibles, les propriétaires de petites entreprises sont souvent chargés de processus de rapprochement onéreux, comme le nettoyage des livres à la fin du mois, le rapprochement des factures et des paiements reçus, et le suivi des paiements des clients. Paiements QuickBooks permet de numériser et de simplifier le processus de paiement afin que les comptes soient automatiquement rapprochés, ce qui permet d'économiser du temps et de réduire les erreurs comptables.

La gestion du temps et le flux de trésorerie font partie des principales préoccupations des petites entreprises canadiennes. Paiements QuickBooks offre aux petites entreprises un moyen simple et flexible d'être payées, ainsi qu'une vue d'ensemble consolidée de leur flux de trésorerie, ce qui leur permet d'économiser du temps et de mieux comprendre les finances de leur entreprise. De plus, le nouveau Paiements QuickBooks en français offre les avantages suivants :

Rapprochement automatique des paiements : Accélérez le rapprochement de fin de mois - QuickBooks enregistre les paiements et les rapproche des factures pour une organisation sans effort.

Accélérez le rapprochement de fin de mois - QuickBooks enregistre les paiements et les rapproche des factures pour une organisation sans effort. Factures payables instantanément : Recevez les paiements en moyenne quatre fois plus rapidement* qu'avec les factures papier en ajoutant à vos factures un bouton Payer maintenant pour que les clients puissent payer directement à partir de la facture. De plus, des rappels automatiques sont envoyés aux clients qui ont une facture à payer.

Recevez les paiements en moyenne quatre fois plus rapidement* qu'avec les factures papier en ajoutant à vos factures un bouton Payer maintenant pour que les clients puissent payer directement à partir de la facture. De plus, des rappels automatiques sont envoyés aux clients qui ont une facture à payer. Plus de flexibilité pour vos clients : Les propriétaires de petites entreprises peuvent offrir la bonne option de paiement au bon moment, que ce soit en ligne, sur place ou par téléphone avec une carte de crédit ou Apple Pay.

Pour les professionnels de la comptabilité, il est important d'utiliser des solutions qui les aident à collaborer de manière transparente avec leurs clients et à leur fournir les renseignements financiers les plus à jour, le tout au même endroit. Grâce à Paiements QuickBooks, les comptables et les aides-comptables peuvent :

Automatiser la facturation et la réception des paiements : Les factures récurrentes automatiques permettent d'économiser du temps et des efforts en simplifiant le flux des travaux.

Les factures récurrentes automatiques permettent d'économiser du temps et des efforts en simplifiant le flux des travaux. Économiser du temps et des efforts : Le rapprochement automatique permet aux propriétaires de petites entreprises de rester organisés, ce qui aide les professionnels de la comptabilité à faire leur travail plus efficacement.

Le rapprochement automatique permet aux propriétaires de petites entreprises de rester organisés, ce qui aide les professionnels de la comptabilité à faire leur travail plus efficacement. Gérer facilement les paiements en ligne : QuickBooks dépose les paiements par carte de crédit dans votre compte le jour ouvrable suivant.

QuickBooks dépose les paiements par carte de crédit dans votre compte le jour ouvrable suivant. Faciliter le suivi des factures : Vérifiez rapidement l'état d'une facture en un clic pour savoir où elle en est dans le processus de paiement.

Pour en savoir davantage sur Paiements QuickBooks en français, visitez https://quickbooks.intuit.com/gutenberg/fr-ca/paiements/ .

À propos d'Intuit

Intuit est la plateforme technologique financière mondiale qui favorise la prospérité des personnes et des communautés que nous servons. Nous servons près de 100 millions de clients dans le monde entier avec TurboImpôt, Credit Karma , QuickBooks et Mailchimp , et nous croyons que tous devraient avoir la chance de prospérer. Nous travaillons sans relâche afin de trouver des façons novatrices d'y parvenir. Visitez notre site Web pour en savoir davantage à propos d'Intuit et de nos produits et services, et suivez-nous sur les réseaux sociaux .

*« Paiements quatre fois plus rapides » pour les clients canadiens qui ont utilisé les fonctions de suivi et de paiement des factures QuickBooks en ligne entre août 2021 et juillet 2022 par rapport aux clients qui ne les ont pas utilisées durant cette période.

SOURCE Intuit QuickBooks

Renseignements: Pour les demandes d'information de la part des médias ou les entrevues, veuillez communiquer avec : Louise Hugot, Edelman, [email protected], (514) 638-8665