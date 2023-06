Intimidation par une entreprise de remorquage - Gestion RSCN inc. déclarée coupable

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Gestion RSCN inc. et son président, M. Constantinos Carperos, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 17 mai 2022 à Montréal, d'une infraction à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (LRCC). L'entreprise et son président ont écopé d'une amende de 1 622 $ chacun.

L'Office leur reprochait d'avoir fait de l'intimidation en vue de recouvrer une créance, en exigeant le paiement du remorquage avant d'indiquer au propriétaire l'endroit où son véhicule avait été remorqué. L'infraction a été commise en juin 2018, à Montréal. L'entreprise Gestion RSCN est située au 43, boulevard Samson, bureau 354, à Laval.

Une loi pour encadrer le recouvrement

L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité de veiller à l'application de la LRCC et de son règlement, qui encadrent les pratiques de recouvrement, en général, et celles des agences de recouvrement, en particulier.

Par exemple, lorsqu'une personne tente de recouvrer une créance, la LRCC lui interdit de faire des représentations fausses ou trompeuses, que ce soit par une affirmation, par un comportement ou par une omission. Elle ne peut pas non plus faire croire que le défaut de payer pourrait conduire à une arrestation ou à une poursuite pénale, ni faire du harcèlement, des menaces ou de l'intimidation. De même, elle ne peut utiliser un écrit susceptible d'être confondu avec un document utilisé par un gouvernement, par une municipalité ou par un tribunal, par exemple une facture pour stationnement non autorisé qui ressemblerait à un constat d'infraction.

Les agences de recouvrement sont, pour leur part, soumises à des restrictions additionnelles. Elles doivent notamment être titulaires d'un permis de l'Office et leurs représentants doivent démontrer leur connaissance de la loi en réussissant un examen pour l'obtention d'un certificat de représentant d'agent de recouvrement.

Quiconque contrevient à la LRCC ou à son règlement peut faire l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts ainsi qu'en dommages punitifs de la part de la personne qui faisait l'objet du recouvrement.

Source : Service des communications et de l'éducation

Pour renseignements : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur