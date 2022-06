Intervention d'Urgence-Environnement - Incendie majeur à Montréal-Est

QUÉBEC, le 26 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Montréal et Laval du Contrôle environnemental du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée qu'un incendie majeur fait actuellement rage à Montréal-Est.

Urgence-Environnement ainsi que le laboratoire mobile TAGA sont sur place.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

