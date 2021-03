Intervention d'Urgence-Environnement - Incendie dans un garage mécanique à Betsiamites

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - La direction régionale de la Côte-Nord du Centre de contrôle environnemental du Québec du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée de l'incendie d'un garage mécanique à Betsiamites.

Urgence-Environnement est sur les lieux.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Direction régionale de la Côte-Nord, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Daniel Messier, Tél. : 1 866 694-5454

