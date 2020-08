Intervention d'Urgence-Environnement - Incendie dans un entrepôt contenant de l'hydrosulfite de sodium

QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La direction régionale de la Mauricie du Centre de contrôle environnemental du Québec du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée de l'incendie d'un entrepôt contenant de l'hydrosulfite de sodium, à Trois-Rivières.

Urgence-Environnement est sur les lieux.

Le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) est en route pour y dépêcher des équipements de mesure de la qualité de l'air.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

Renseignements: Direction régionale de la Mauricie, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Valérie Grandmont, Tél. : 1 866 694-5454

