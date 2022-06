Intervention d'Urgence-Environnement - Accident routier impliquant un camion-citerne à La Doré

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Direction régionale Saguenay Lac-St-Jean du contrôle environnemental du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée d'un accident routier impliquant un camion-citerne transportant des produits pétroliers à La Doré.

Urgence-Environnement est en route vers les lieux.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

