BOUCHERVILLE, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe Intersand Canada inc. (Intersand), entreprise spécialisée dans la fabrication de litières pour chats à haute performance, notamment les marques OdourLock™ et OdourBuster™, est fière d'annoncer l'obtention de la certification B Corp™. Cette distinction, parmi les plus reconnues et exigeantes en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), confirme l'engagement profond d'Intersand envers un modèle d'affaires innovant axé sur la transparence, la responsabilité sociale et l'amélioration continue de son impact ESG.

« Je suis extrêmement fier de l'obtention de la certification B Corp™. Elle confirme la force de nos valeurs et de notre modèle d'affaires, tout en reconnaissant notre rôle de leader dans notre industrie. Cette distinction confirme que notre croissance est indissociable d'un avenir durable pour les générations futures », affirme Stéphane Chevigny, Président.

Le processus d'évaluation B Corp repose sur une analyse exhaustive des pratiques de l'entreprise : gouvernance, relations avec les employés et les communautés, impacts environnementaux, gestion responsable et transparence envers les clients.

Cette certification met notamment en lumière :

L'efficacité de ses procédés manufacturiers innovants reposant sur des technologies brevetées ;

La capacité d'Intersand à générer des produits qui utilisent moins de ressources ;

La robustesse de ses initiatives environnementales, soutenues par des analyses de cycle de vie, bilans carbone, audits indépendants et inspections tierces.

La certification B Corp : un engagement qui transforme notre façon d'agir

Pour obtenir cette reconnaissance, Intersand a mis en place des initiatives concrètes telles que la réduction des matières premières et des composants chimiques, l'écoconception de ses emballages, la revalorisation de ses déchets, l'utilisation d'électricité 100 % carboneutre, des bilans carbones audités, un approvisionnement responsable, des politiques de diversité, des programmes de santé et sécurité, ainsi qu'une gouvernance renforcée et transparente.

Cette annonce renforce l'ambition de l'entreprise : concevoir des produits de haute performance qui améliorent la qualité de vie des chats tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur animalier. Intersand demeure résolue à poursuivre une croissance plus durable, fondée sur l'innovation, la collaboration, la transparence et la responsabilité.

Pour plus d'information sur notre engagement et nos initiatives, visitez :

https://intersand.com/a-propos/#development

À propos de B Corp

B Corp™ est une certification internationale qui reconnaît les entreprises répondant aux standards les plus élevés en matière de performance sociale, environnementale, de transparence et de gouvernance. Les entreprises certifiées s'engagent à atteindre un équilibre entre profit et impact positif, et à intégrer cette mission au cœur de leur modèle d'affaires.

www.bcorp.com

À propos du Groupe Intersand Canada inc.

Entreprise familiale fondée en 1992, Intersand se spécialise dans le développement et la production de produits d'hygiène et de santé animale haut de gamme. Avec cinq sites de production au Canada et aux États‑Unis, l'entreprise emploie plus de 225 personnes et dispose de son propre centre de R&D. Intersand développe ses marques, collabore en marque privée avec de grands détaillants et exporte ses litières dans plus de 60 pays.

www.intersand.com

SOURCE Groupe Intersand Canada

Renseignements médias : Geneviève Provost, Directrice des communications, 514‑802‑3594, [email protected]