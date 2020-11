MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Des fournisseurs de services Internet du Québec exigent que Bell mette en place de véritables solutions afin de régler une fois pour toutes l'importante problématique d'accès aux poteaux. Les pratiques anticoncurrentielles et déloyales de Bell restreignent considérablement la capacité des fournisseurs de services à livrer leurs projets d'expansion d'Internet haute vitesse en région. Pour Cogeco Connexion, Maskicom et Vidéotron, les « sept allègements » dévoilés par Bell, le 30 octobre dernier, ne règlent nullement les problèmes actuels puisqu'aucun d'entre eux ne permet d'accélérer concrètement le déploiement d'Internet en région. En effet, parmi les 300 projets de Cogeco, Maskicom et Vidéotron actuellement en attente de permis de la part de Bell, seulement 13 % pourraient se concrétiser selon lesdits allègements.

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face démontre à quel point le rôle des fournisseurs de services Internet est crucial pour la relance économique, car le télétravail, l'éducation et les consultations médicales en ligne continueront de faire partie du quotidien. Les programmes fédéral, provincial et réglementaire actuels pour accélérer le déploiement de l'Internet à haute vitesse en témoignent puisqu'ils visent tous à fournir rapidement un accès universel à l'Internet haute vitesse. Or, et à l'opposé d'Hydro-Québec qui a agi rapidement et fait preuve de flexibilité dans son approche, l'accès aux poteaux de Bell, peu importe le demandeur, demeure encore et toujours le principal enjeu limitant et ralentissant considérablement le branchement des foyers québécois à l'Internet haute vitesse.

De l'avis unanime des ingénieurs et experts techniques de Cogeco Connexion, de Maskicom et de Vidéotron, cinq des sept allègements réglementaires proposés étaient déjà en place ou partiellement en place bien avant l'annonce, et les deux autres n'auront que peu d'impact sur les délais d'attente importants que subissent les concurrents de Bell pour accéder aux infrastructures de l'entreprise et y déployer leur réseau à large bande.

« Il s'agit d'une autre opération orchestrée par Bell dont le seul et unique but est de faire croire aux Québécois qu'elle souhaite enfin agir différemment. Pourtant, rien n'est moins vrai. Sur le terrain, nos équipes se butent aux mêmes délais injustifiés depuis des mois, alors que l'urgence de brancher les régions est bien réelle. Dois-je rappeler que la pandémie a rendu l'accès à Internet haute vitesse essentiel au bien-être social et économique des régions? Il est plus que temps que Bell cesse de faire croire que le dossier est réglé et propose de vraies solutions », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Nous avons été très patients et avons tenté de collaborer proactivement à plusieurs reprises et de plusieurs manières afin d'aider à la recherche de solutions aux problèmes d'accès aux poteaux de Bell, comme la possibilité de déployer nos réseaux et de procéder par la suite à la mise à niveau des structures lorsque la sécurité du public n'est pas en danger. Force est de constater que nos efforts sont vains. Nous sommes déçus du comportement de Bell. Il est plus que temps de régler cette situation qui nuit vraiment au développement économique des régions », a déclaré Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion. « Ultimement, ce sont les consommateurs qui résident dans les communautés non desservies et moins bien desservies qui écopent de ces délais indûment causés par ce manque de collaboration réel de Bell. »

« Depuis le début des travaux en juillet 2019 et à la suite nos demandes de permis, nous avons été confrontés à l'ingénierie de ralentissement de la part de Bell à un degré important. Le gouvernement Legault a mis sur pied une table de coordination avec Bell et Hydro-Québec afin de réduire les délais pour l'obtention des permis. Compte tenu des bons résultats que nous avons obtenus d'Hydro-Québec grâce à la table, l'allègement annoncé par Bell ne constitue pas une victoire importante pour faciliter la construction des réseaux de fibres par les sociétés subventionnées. On va espérer plutôt une collaboration « réelle » de Bell à la table de coordination et le respect de l'orientation stratégique gouvernementale de brancher les citoyens à Internet dans le cadre de la situation qui prévaut actuellement au Québec », a déclaré Robert Lalonde, président de Maskicom.

À propos de Cogeco Connexion

Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

À propos de Maskicom

Maskicom (www.maskicom.net) est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé par douze (12) municipalités de la MRC de Maskinongé afin d'offrir des services d'Internet aux citoyens de la région. Maskicom offre des services d'accès à Internet avec des vitesses pouvant atteindre 1 000 Mbits, la téléphonie IP et la télévision IP.

Ce réseau de fibre optique est en construction grâce aux subventions de 5,2 M$ obtenues de la part des gouvernements fédéral et provincial respectivement pour un total de 10,4 M$. Ainsi, en plus de contribuer à la création d'emplois chez nous, les abonnés investiront dans la vitalité financière de leur municipalité.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 452 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à ses services au 30 septembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 452 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

