Internet haute vitesse en région : Québec peut encore sauver la mise

MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'article La CAQ ne respectera pas sa promesse pour Internet haute vitesse , publié par Radio-Canada le 5 octobre dernier, fait état que le Gouvernement du Québec ne respectera pas sa promesse électorale de brancher tous les foyers québécois à Internet haute vitesse d'ici la fin de son mandat en 2022. En tant qu'entreprise d'ici participant étroitement au développement économique du Québec, Vidéotron réitère qu'elle veut et peut faire partie de la solution. Toujours à l'avant-garde technologique et reconnue pour son service à la clientèle exceptionnel, la direction de Vidéotron appelle le gouvernement à procéder aux ajustements rendus nécessaires en raison des défaillances du processus entamé depuis les derniers mois.

Vidéotron réitère sa volonté de respecter ses engagements et est prête à tout mettre en place afin de connecter toujours plus de Québécois en région. Le gouvernement du Québec peut encore respecter ses promesses, à condition que celui-ci accélère la cadence en mobilisant ses ressources nécessaires et cela, dès maintenant.

Manque de transparence et nombreux délais

Depuis le début des processus d'appel pour les projets publics, Vidéotron a constaté plusieurs irritants importants. Reports dans les dates de dépôt et dans les annonces de subventions, ainsi qu'un manque flagrant de transparence dans la gestion des processus. D'ailleurs, la situation n'est guère mieux au gouvernement fédéral où les délais au sein de ses programmes sont malheureusement chose commune.

Il apparaît bien clair que l'avancement des programmes souffre d'une lenteur administrative inhabituelle et qu'un meilleur arrimage entre les ministères et leurs appareils gouvernementaux respectifs est nécessaire. Heureusement, il est encore temps de changer de cap en mettant les bouchées doubles et en favorisant une prise en charge par des entreprises locales et appréciées des Québécois.

Le gouvernement doit forcer la main de Bell

Un autre levier où Québec peut faire une différence dès maintenant est certainement en serrant la vis à Bell concernant l'accessibilité à ses poteaux (structures de soutènement). Depuis plusieurs mois, bon nombre de voix s'élèvent pour condamner les moyens pris par Bell pour bloquer et ralentir ses concurrents.

En mai dernier, le gouvernement annonçait la création d'une table de coordination sur le sujet et n'a pas cru utile d'inclure Vidéotron, le plus important câblodistributeur québécois, ainsi que les autres entreprises qui subissent continuellement les conséquences des tactiques déloyales de Bell.

