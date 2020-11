Internet haut débit - Québec salue l'initiative d'Ottawa et partage son empressement à étendre la couverture d'Internet dans toutes les régions

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec salue la décision d'Ottawa d'investir 1,75 milliard de dollars dans le Fonds pour la large bande universelle. Toute initiative qui contribuera à brancher l'ensemble du Québec à Internet haut débit d'ici 2022 est une bonne nouvelle pour les régions et les gens qui ne bénéficient toujours pas de ce service essentiel.

À première vue, le volet de réalisation rapide semble être le plus porteur pour le Québec. Le gouvernement fédéral souhaite qu'un maximum de projets et de travaux importants soient prêts à démarrer dès le printemps prochain.

Au Québec, le travail est déjà bien entamé. Le gouvernement a réservé une enveloppe de 400 millions de dollars pour soutenir de nouveaux projets d'infrastructures de télécommunications. Depuis octobre 2018, près de 15 000 foyers supplémentaires peuvent compter sur un accès Internet de qualité. De plus, 66 projets issus du programme Québec haut débit et permettant de brancher plus de 60 000 foyers seront mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Outre cet appui financier substantiel, Québec a mis sur pied la Table de coordination sur l'accès aux infrastructures de soutènement pour accélérer la réalisation des projets. Réunissant Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS, cette instance s'assure de l'émission des permis nécessaires au déploiement d'Internet haut débit.

« Toute initiative complémentaire qui pourrait nous aider à desservir tous les Québécois est d'intérêt pour notre gouvernement. Nous souhaitons une approche coordonnée avec le fédéral pour être aptes à offrir ce service à toutes les familles et les entreprises d'ici 2022. Les gens ont besoin d'un accès Internet de qualité le plus tôt possible pour rester en contact avec leurs proches, pour aller à l'école et pour travailler. Nos prochaines mesures à cet égard seront d'ailleurs annoncées sous peu. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Le programme Québec haut débit a été lancé en 2019. Il comporte trois volets :

l'appel de projets Régions branchées, qui s'est terminé au printemps dernier;



l'appel de projets avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). La sélection des projets est attendue;

un appel de projets qui sera lancé sous peu afin de finaliser les travaux d'accès à Internet haut débit sur l'ensemble du territoire québécois.

