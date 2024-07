International Dragon Award (IDA) - Stimuler la performance commerciale et l'excellence organisationnelle grâce à l'honneur, en dirigeant le développement prospère du secteur mondial de l'assurance financière!

Première annonce officielle de l'IDA (International Dragon Award) dans le cadre du Global Company Rankings 2024

HONG KONG , 15 juillet 2024 /CNW/ - Pour souligner le rôle central et les réalisations des professionnels en assurance financière dans l'avancement du secteur de l'assurance, et pour fournir une plateforme internationale dédiée à la reconnaissance et à l'honneur de ceux qui aspirent à l'excellence dans le secteur de l'assurance financière, le Insurance Marketing Group a créé l'International Dragon Award (IDA) en 1998. Guidée par les principes de "Paragon, Perfection, Nobility", l'IDA établit des normes de classe mondiale, y compris la création du prix de la catégorie des agents et du prix de la catégorie des gestionnaires, qui visent à favoriser une productivité des ventes et un développement organisationnel exceptionnels. Grâce à sa demande rigoureuse et à ses cérémonies de remise de prix, l'IDA célèbre les réalisations exceptionnelles de ses membres dans le monde entier.

Première annonce officielle de l’IDA (International Dragon Award) lors de la cérémonie d’ouverture du Global Company Rankings 2024

Au cours des 25 dernières années, l'IDA a été largement reconnue et acclamée par plus de 250 grandes institutions d'assurance financière dans 17 pays et régions, avec plus de 163 000 membres au total. Le prix IDA Agent Category Award adopte la First Year Commission (FYC) et 36 cas comme points de référence pour les demandes, motivant les professionnels de l'assurance à atteindre des objectifs de productivité plus élevés. En s'efforçant d'obtenir ces honneurs, ils maintiennent un excellent rendement à long terme, générant une productivité et un revenu relativement élevés. Tout au long de ce processus difficile, ils acquièrent progressivement des stratégies et des techniques de vente percutantes, ce qui mène à l'achat de polices et de recommandations supplémentaires, créant ainsi une valeur supplémentaire.

Le prix de la catégorie des gestionnaires de l'IDA met en lumière les capacités des superviseurs en matière de recrutement, de formation et d'encadrement du rendement, mettant en valeur leur rôle important dans le développement positif et le fonctionnement des agences. Ce prix montre que la responsabilité et la valeur d'un gestionnaire exceptionnel consistent à habiliter son équipe et à incarner les valeurs durables du succès.

Après 25 ans d'efforts dévoués, le comité exécutif de l'IDA a recueilli une mine de données et de renseignements précieux. Joignez-vous à nous le 15 juillet 2024, à Hong Kong, en Chine, pour l'annonce officielle du 1er Prix international Dragon (IDA) du Classement mondial des entreprises 2024. Nos analyses exhaustives révèlent que les membres à long terme de l'IDA présentent des avantages exceptionnels en matière de productivité personnelle, d'expertise et de durabilité. Ces forces assurent non seulement leur propre succès et celui de leurs équipes et entreprises, mais elles stimulent également la prospérité de l'industrie, la stabilité sociale et la croissance économique mondiale.

Les données comprennent des statistiques cumulatives de l'IDA de 2000 à 2024, y compris des mesures propres à 2024 comme le nombre de membres et les niveaux de productivité. Ces renseignements précieux servent de guide stratégique pour les institutions et les agences d'assurance financière du monde entier, visant à accroître la productivité et la croissance organisationnelle.

L'IDA aspire à continuer de contribuer au développement prospère de l'industrie mondiale de l'assurance financière. Elle exprime également sa gratitude aux diverses institutions d'assurance financière et aux professionnels de l'assurance exceptionnels pour leurs contributions passées à l'assurance vie et au secteur, ainsi que pour leur reconnaissance et leur soutien de longue date à l'ACCOVAM.

Cliquez sur le lien pour consulter l'annonce officielle de la première édition du Global Company Rankings 2024 de l'IDA (International Dragon Award). https://s.ida1998.com/VC8e

