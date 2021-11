Interligne lance son nouveau programme de relation d'aide avec un don du Fonds Communautaire Bell Cause pour la cause

MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au financement de Bell Cause pour la cause, l'organisme Interligne présente son tout nouveau programme de relation d'aide destiné aux personnes LGBTQ+ de 14 ans et plus résidant au Québec. La télépratique permettra de toucher un maximum de personnes à travers la province. Ce projet a pour but de rendre accessible la relation d'aide et d'offrir des suivis individuels complémentaires à notre ligne d'écoute. Comme la majorité des programmes d'Interligne, ce dernier sera offert par des personnes LGBTQ+ formées en intervention. Le programme offrira entre 1 à 8 rencontres de 50 minutes, selon les besoins de la personne. Ce service temporaire sera offert gratuitement.

Un bilan significatif

Un bilan de notre dernière année d'exercice a relevé une augmentation de 38,4 % des recours à notre ligne d'aide et d'information, ce qui représente plus de 47 000 recours en un an. Parmi les motifs les plus répertoriés, la santé mentale et les comportements (para)suicidaire occupent la première place. La pandémie a fait augmenter de façon significative le nombre de demandes d'aide et de rappels, ainsi que le degré de détresse des personnes desservies. Notre programme de relation d'aide permettra de répondre aux problématiques nécessitant un suivi.

Une alternative qui arrive au bon moment

Ce projet contribue au développement de nos capacités en matière d'intervention auprès des personnes qui bénéficieraient davantage d'un accompagnement plus structuré. Les services de santé mentale étant en ce moment saturés, sinon inaccessibles pour les personnes à faible revenu, ce projet représente une option intéressante pour les personnes LGBTQ+.

« Nous sommes très reconnaissants envers le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause de soutenir notre projet. Avoir recours à un suivi en relation d'aide est déjà un processus long et complexe, mais ça l'est encore plus pour les personnes issues des communautés concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. À ces difficultés d'accès s'ajoutent souvent des interventions qui ne sont pas adaptées aux réalités spécifiques des personnes LGBTQ+. Interligne souhaite ainsi rendre accessible aux personnes de ses communautés un service d'aide par et pour, complémentaire à notre ligne d'écoute » souligne Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne.

« Bell Cause pour la cause est ravie de soutenir Interligne et son nouveau programme de relation d'aide destiné aux personnes LGBTQ+ de 14 ans et plus au Québec. Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause accorde des dons à des organismes de santé mentale dans des communautés partout au Québec, comme Interligne, qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale », a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause.

Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important financement aux soins communautaires, à la recherche et aux initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Les personnes intéressées par le programme peuvent s'inscrire à l'aide du formulaire en ligne disponible sur le site web d'Interligne : https://interligne.co/service-decoute/ .

Pour rejoindre la ligne d'écoute : 1 888-505-1010

À propos d'Interligne

Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

