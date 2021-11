Interligne lance On existe!, son nouveau programme pour les personnes intersexes

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Interligne lance son nouveau programme On existe! pour les personnes concernées par les enjeux intersexes. L'objectif de ce programme est de favoriser le développement d'une vision positive et affirmative des vécus intersexes. Cette initiative est devenue possible grâce à un financement du Ministère de la justice dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Le programme comprend deux volets axés respectivement sur la sensibilisation de la population générale et sur le soutien des personnes intersexes et de leurs proches. Le premier comprend entre autres une foire aux questions dédiée à la démystification des réalités intersexes. Le second consiste en un service d'aide et d'information, qui sera disponible sur rendez-vous, par téléphone ou par Zoom. Les personnes intéressées pourront consulter l'horaire en ligne sur le site Web d'Interligne afin de planifier leur consultation avec une personne experte en enjeux intersexes.

Une réalité encore incomprise

Malgré deux décennies de mobilisation pour la reconnaissance des réalités et des droits intersexes, un manque généralisé de connaissances en la matière persiste encore aujourd'hui. Dans le système médical comme dans la vie de tous les jours, les personnes intersexes continuent d'être invisibilisées; pourtant, celles-ci représentent environ 1,7 à 3 % des naissances recensées dans le monde. Par ailleurs, certaines interventions chirurgicales et hormonales allant à l'encontre des droits humains continuent d'avoir lieu. Les prises de décision hâtives quant au sexe, les traitements prescrits - pour ne pas dire forcés - par le corps médical afin de « corriger » les corps ainsi que la minimisation de leurs effets psychologiques et physiques sur les personnes concernées sont des réalités excessivement troublantes.



Une approche non-pathologisante

Le programme souhaite briser le silence autour des réalités intersexes en offrant du contenu informatif et un espace bienveillant pour toute personne cherchant du soutien. En privilégiant une approche non-pathologisante centrée sur les besoins et l'autodétermination des personnes, On existe! entend favoriser le développement d'une vision positive et affirmative des réalités intersexes. « La diversité des corps doit être valorisée plutôt que stigmatisée ou corrigée. La méconnaissance des réalités intersexes peut faire des dommages importants dans la vie de ces personnes. Il est donc très important de financer des organismes pour aider ces individus qui ont très peu de ressources pour les soutenir. » rapporte Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne.



La foire aux questions, disponible sur la page du programme sur le site Web d'Interligne, répond à plusieurs questions générales en lien avec les réalités intersexes. Par cet outil, Interligne souhaite aider les personnes concernées à en apprendre plus sur des sujets comme : la normalisation des corps, l'identité de genre, la médecine et autre.

Dès aujourd'hui, les personnes intéressées par ce programme pourront prendre rendez-vous en ligne sur le site Web d'Interligne à l'aide d'un formulaire. Les rencontres se feront par téléphone ou par Zoom.

Pour rejoindre le programme On existe! : https://interligne.co/espace-intersexe/

Pour contacter la ligne d'écoute LGBTQ+: 1 888 505-1010

À propos d'Interligne

Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

