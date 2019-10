Interligne appelle les jeunes du Québec à se mobiliser contre l'intimidation

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Interligne lance la deuxième édition du concours AGIS contre l'intimidation. Le concours invite les jeunes à participer en écrivant un scénario dénonçant l'intimidation liée à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Les équipes gagnantes verront leurs idées mises en vidéos durant la semaine de relâche 2020, et leurs œuvres serviront pour une campagne de sensibilisation à l'intimidation. Les jeunes ont jusqu'au 20 décembre pour soumettre leurs propositions de scénarios.

Le concours vise à dénoncer l'intimidation et à faire un travail de sensibilisation dans les écoles, milieu de vie où pas moins de 64% des jeunes ayant participé à L'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire en 2011 ont rapporté ne pas se sentir en sécurité. Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, nous dit : « Quand on parle d'intimidation, on se met souvent dans la position des adultes, alors qu'en réalité les jeunes sont les mieux placés pour connaître, vivre et communiquer le message. » En incitant ainsi les jeunes à produire un scénario de leur propre initiative, Interligne veut contribuer à responsabiliser les jeunes et à avoir l'heure juste concernant ce qui est vécu dans leurs milieux.

Comment participer?

Pour participer, il faut être âgé entre 12 et 18 ans, ou fréquenter un établissement scolaire post-secondaire au niveau collégial. Les jeunes doivent former des équipes de 3 à 8 membres, et soumettre leur scénario d'ici le 20 décembre. Les équipes peuvent être soutenues par un adulte, dans le cadre d'un projet scolaire ou affilié à une Maison des jeunes.

Les équipes gagnantes verront leur scénario réalisé durant le mois de mars, tournage auquel les membres de l'équipe pourront assister, voire même participer. Pour les équipes provenant de l'extérieur de Montréal, le séjour dans la métropole de même que les activités prévues seront pris en charge par Interligne. Les vidéos seront par la suite employées lors d'une campagne web de sensibilisation à l'intimidation.

Les services jeunesse d'Interligne

Parmi les services jeunesse offerts par Interligne et soutenus par Desjardins, le programme des Alliances, Genres, Identités et Sexualités (AGIS) met à la disposition des jeunes une multitude d'outils leur permettant de sensibiliser leur milieu jeunesse aux réalités LGBTQ+ et de développer des espaces sécuritaires au sein de leur environnement. Ces initiatives sont mises en places par et pour les jeunes.

À propos d'Interligne

Interligne est un centre d'aide et de renseignements offrant des services aux personnes LGBTQ+, à leurs proches ainsi qu'au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux. Son équipe a pour mission d'agir en faveur du bien-être, de la visibilité et de l'inclusion des personnes minorisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Les services de l'organisme comprennent une ligne d'écoute 24/7, des programmes jeunesse, des programmes concernant la violence, un guide de ressources adaptées, une foire aux questions sur les réalités LGBTQ+ et différentes activités de sensibilisation.

Pour plus d'informations sur le concours : https://agis.interligne.co/concours

Read this press release in English : https://agis.interligne.co/wp-content/uploads/2019/10/Take-Action-Against-Bullying-Press-Release.pdf

SOURCE Interligne

Renseignements: Pour toute question ou demande d'entrevue : Guillaume Tremblay-Gallant, Coordonnateur des communications, 514 738-7322 poste 129, 514 625-2331 (cellulaire), guillaume.tremblay-gallant@interligne.co; Pascal Vaillancourt, Directeur général, 514 738-7322 poste 123, 514 222-240 (cellulaire), pascal.vaillancourt@interligne.co

Related Links

https://interligne.co/