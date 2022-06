Interdiction du transit de véhicules lourds dans le Petit-Champlain - Le gouvernement du Québec donne le feu vert à la Ville de Québec et souhaite une nouvelle vocation pour le secteur de la traverse

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annoncent que le gouvernement du Québec acquiesce à la demande de la Ville de Québec visant la modification du règlement concernant la circulation de véhicules lourds sur le boulevard Champlain (route 136).

Toujours dans ce même secteur, l'idée d'opter pour des navettes fluviales destinées aux cyclistes et piétons plutôt que de procéder à l'acquisition de plus gros navires de remplacement pour le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin, construits en 1971, est également étudiée. Une nouvelle vocation pour le terrain de la gare fluviale, qui n'aurait plus à accueillir un lot considérable d'automobiles, sera également évaluée.

Rappelons qu'avec la mise en service du tunnel Québec-Lévis, prévue sur un horizon de 10 ans, il est projeté que l'achalandage automobile de la traverse Québec-Lévis devienne caduc. Présentement, ce sont plus de 300 000 véhicules par année qui empruntent la traverse pour se rendre dans le quartier hautement touristique et patrimonial du Petit-Champlain. Combiné à l'interdiction du transit des véhicules lourds, qui est maintenant autorisée à la Ville de Québec, le retrait de ces 300 000 véhicules contribuerait à améliorer la convivialité du secteur pour les citoyens, les commerçants et les touristes.

Citations

« Le tunnel Québec-Lévis permettra de retirer du Petit-Champlain l'essentiel des 300 000 voitures qui utilisent présentement les traversiers. Il y a là une occasion de repenser la traverse Québec-Lévis et de trouver une vocation bonifiée pour ce terrain hautement stratégique. Le gouvernement réfléchit à une vocation qui permettrait de donner un meilleur accès au fleuve aux citoyens et de bonifier l'offre touristique régionale, le tout dans le plus grand respect du patrimoine et de l'histoire de ce quartier unique en Amérique du Nord, qui fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La cohérence entre les interventions du Ministère et celles des municipalités dans la gestion de la circulation des camions est primordiale. Notre gouvernement appuie la Ville de Québec dans l'adoption de ce nouveau règlement puisque cela améliorera certainement la qualité de vie des citoyens du secteur et la sécurité des usagers qui y circulent. Il s'agit d'une demande de la Ville ainsi que de plusieurs citoyens et commerçants. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La circulation de véhicules lourds en transit sera désormais interdite en tout temps sur le boulevard Champlain .

sur le boulevard . La circulation des véhicules lourds en transit était déjà interdite entre le 15 mai et le 31 octobre chaque année.

Conformément aux dispositions de l'article 627 du Code de la sécurité routière, la Ville de Québec avait demandé au Ministère d'approuver le règlement 1424 avant de procéder à son adoption.

Le quartier Petit-Champlain fait partie de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985.

Le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin , qui assurent la liaison entre Québec et Lévis, ont été construits en 1971 et doivent faire l'objet d'un remplacement au maximum d'ici 10 ans.

et le , qui assurent la liaison entre Québec et Lévis, ont été construits en 1971 et doivent faire l'objet d'un remplacement au maximum d'ici 10 ans. La mise en service du tunnel Québec-Lévis est également prévue sur un horizon de 10 ans.

