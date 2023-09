MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Urbanoid, une startup spécialisée dans l'intelligence géospatiale (Location Intelligence), a collaboré avec le Applied AI Institute de l'Université Concordia pour développer une technologie innovante permettant aux annonceurs de cibler les publicités sans avoir recours aux témoins de connexion (cookies). La solution basée sur l'IA (nom de code CTX) répond à une préoccupation majeure de l'industrie de la publicité : le retrait et l'interdiction des témoins de connexion par les géants de la technologie tels que Google et Apple. La technologie de CTX permettra aux annonceurs de faire des offres intelligentes pour des espaces publicitaires sans s'appuyer sur l'historique de navigation des utilisateurs.

Pascal Maeder, fondateur de Urbanoid, a exprimé son enthousiasme face à cette réalisation : « L'interdiction des cookies en 2024 nous a offert une opportunité sans précédent de développer une solution innovante et très précise qui permettra à l'industrie de la publicité de remplacer les cookies grâce à l'utilisation de l'intelligence géospatiale, tout en respectant les données de navigation des utilisateurs, ce qui est une considération essentielle pour nous. Nous sommes ravis d'avoir travaillé en étroite collaboration avec le Applied AI Institute de l'Université Concordia pour développer la technologie CTX. »

Le modèle de CTX, entraîné par une intelligence artificielle, analyse en temps réel des dizaines de variables contextuelles entourant les utilisateurs, telles que la météo, les horaires de transport, les événements publics, les offres et les points de vente, fournissant ainsi aux annonceurs un Adscore contextuel réel. Le service CTX sera disponible pour tous les canaux de publicité numérique, y compris le Web, le téléphone portable et l'affichage numérique. Une version beta de CTX est actuellement testée par certaines plateformes. Une version commerciale sera lancée pour le secteur de la publicité programmatique en 2024.

Le brevet CTX en cours d'homologation (System and Method for Contextualized Selection of Objects in Mixed Reality) est co-inventé par Hafsa Ennajari et Akinlolu Ojo, tous deux doctorants spécialisés en apprentissage automatique et rattachés à l'Applied AI Institute de l'Université Concordia, ainsi que par Leonid Reinoso, directeur des technologies de Urbanoid.

Urbanoid est une entreprise d'intelligence géospatiale (Location Intelligence) qui développe des solutions pour les plateformes de communication, de jeu et de publicité. Depuis 2020, l'entreprise montréalaise a développé plusieurs projets en collaboration avec l'Université Concordia, notamment la solution de ciblage publicitaire contextuel CTX basée sur l'IA, une application de messagerie spatio-temporelle et un robot conversationnel géolocalisé.

