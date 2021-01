L'Association des consommateurs du Canada donne la parole aux vapoteurs dans un reportage sur les bienfaits de la vapoteuse

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Des vapoteurs qui ont abandonné la cigarette et des experts dans la réduction des méfaits du tabac craignent les conséquences néfastes de l'interdiction appréhendée des saveurs dans les produits de vapotage, tel qu'envisagé par le gouvernement du Québec et d'autres provinces canadiennes. Conformément à sa conviction de défendre les droits de tous les consommateurs adultes pour avoir accès à leurs produits préférés, l'Association des consommateurs du Canada donne la parole aux vapoteurs dans le cadre d'un nouveau reportage et met en lumière les bienfaits du vapotage pour les ex-fumeurs qui veulent écraser la cigarette pour de bon.

Le reportage explique les bénéfices du vapotage dans la vie d'ex-fumeurs et a comme objectif de nuancer certaines fausses informations véhiculées sur la place publique. À travers l'histoire de Suzanne, 50 ans, une femme qui a écrasé la cigarette grâce à la vapoteuse, le public découvrira l'impact positif que le vapotage peut avoir dans la vie d'anciens fumeurs. Des experts en réduction des méfaits y témoignent également de leur expérience clinique quant aux bienfaits de la vapoteuse pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.

Rappelons que :

Le Québec compte à lui seul 1,3 millions de fumeurs chaque année.

Selon la Santé publique du Québec, les fumeurs qui veulent écraser la cigarette ont besoin d'au moins trois essais pour réussir à cesser de fumer.

Des experts en réduction des méfaits du tabac rappelle que le vapotage est la solution alternative la plus efficace pour arrêter de fumer, comparativement aux outils traditionnels comme les timbres, les gommes à mâcher et les inhalateurs.

Santé Canada affirme sur son site web qu'il existe un lien clair entre l'usage de la vapoteuse et l'amélioration du taux de réussite pour l'abandon du tabac.

affirme sur son site web qu'il existe un lien clair entre l'usage de la vapoteuse et l'amélioration du taux de réussite pour l'abandon du tabac. Diverses études scientifiques montrent que le vapotage est un moyen moins risqué de consommer de la nicotine et que plus les fumeurs se tournent vers le vapotage, plus les méfaits associés au tabagisme sont réduits.

L'interdiction des saveurs dans les vapoteuses : une source d'inquiétude pour les vapoteurs

Pour décourager les jeunes de vapoter, le gouvernement du Québec a annoncé en décembre dernier son intention de bannir les saveurs autre que tabac dans les produits de vapotage. Les experts rencontrés par l'Association des consommateurs du Canada sont catégoriques : les saveurs jouent un rôle crucial pour faciliter la transition tabagique parce que ces dernières aident les fumeurs à remplacer la cigarette par la vapoteuse, améliorant ainsi leur santé et leur espérance de vie.

« Les gouvernements ont raison de se préoccuper de l'intérêt de nos jeunes pour les vapoteuses, mais ces derniers ne doivent pas punir les ex-fumeurs adultes qui ne veulent pas retourner à la cigarette. Les vapoteurs ont besoin de support pour cesser de fumer et pour éviter de retourner à la cigarette. Les saveurs dans les vapoteuses jouent un rôle déterminant dans les efforts au quotidien des fumeurs vers une transition tabagique. En conséquence, nous invitons le gouvernement du Québec à faire preuve de prudence, à bien écouter les experts en réduction des méfaits et à demeurer sensible à la voix des consommateurs que sont les vapoteurs. Grâce au vapotage, ces ex-fumeurs ont réussi à écraser la cigarette, mais des milliers d'entre eux pourraient recommencer à fumer si les gouvernements interdisent les saveurs, engendrant du même coup des impacts dévastateurs sur notre système de santé », a déclaré monsieur Bruce Cran, président de l'Association des consommateurs du Canada.

M. Cran se demande également si les vapoteurs ont été consultés au sujet de cette proposition. « Il est fréquent de voir les gouvernements élaborer des politiques pour les consommateurs sans même consulter ceux qui sont les plus touchés. Ce règlement s'adresse aux vapoteurs. Le gouvernement doit donc les consulter », a ajouté M. Cran.

Enfin, l'Association demeure perplexe quant à la raison pour laquelle les gouvernements cherchent à s'occuper de l'enjeu du vapotage chez les jeunes en imposant des restrictions générales sur les produits qui touchent gouvernements pour leur rappeler qu'il existe une vaste gamme de produits aromatisés alcooliques et à base de cannabis qui ne sont pas interdits, malgré la consommation d'alcool et de cannabis chez les jeunes. Nous ne comprenons donc pas pourquoi l'interdiction des saveurs est l'approche adoptée pour contrer le vapotage chez les jeunes, surtout compte tenu des avantages potentiels du vapotage pour les fumeurs adultes qui désirent passer de la cigarette au vapotage », a conclut M. Cran.

Le reportage de l'Association des consommateurs du Canada et des témoignages de vapoteurs sont disponibles aux liens suivants :

https://vimeo.com/consommateurscanada/reportage

https://vimeo.com/consommateurscanada/temoignages

À propos de l'Association des consommateurs du Canada

L'Association des consommateurs du Canada (ACC), fondée en 1947, est un organisme indépendant, national, à but non lucratif et bénévole. Il s'agit de l'organisme de consommateurs le plus ancien et le plus respecté au Canada. Son mandat est d'informer et d'éduquer les consommateurs sur les questions liées au marché, de défendre les intérêts des consommateurs auprès du gouvernement et de l'industrie et de travailler avec le gouvernement ainsi que l'industrie pour résoudre les problèmes du marché.

