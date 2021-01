Interdiction des saveurs dans les produits de vapotage : des ex-fumeurs recommencerons à fumer et 2000 travailleurs perdront leur emploi

Le gouvernement du Québec s'apprête à sacrifier un secteur complet de l'économie en plus d'inciter des milliers d'ex-fumeurs à renouer avec la cigarette

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise pour un Québec sans tabac, l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) lance un cri du coeur et exhorte le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, à faire marche arrière sur son intention de bannir les saveurs dans les produits de vapotage. En interdisant les arômes dans les vapoteuses, le gouvernement pourrait inciter des milliers d'ex-fumeurs à renouer avec la cigarette, tout en stimulant le marché illicite ou les ventes en ligne hors Québec. De plus, c'est toute l'industrie du vapotage qui est menacée au Québec, un secteur de l'économie déjà fragilisé par la pandémie.

Semaine québécoise pour un Québec sans tabac : le gouvernement fait preuve d'incohérence

Alors que le gouvernement multiplie les offensives de sensibilisation dans la Semaine québécoise pour un Québec sans tabac pour convaincre des fumeurs d'écraser la cigarette, il ne faut surtout pas les priver d'un des moyens les plus efficaces pour cesser de fumer. Précisons que :

Une éventuelle interdiction des produits arômatisés de vapotage créérait davantage de problèmes en incitant des milliers d'ex-fumeurs à recommencer à fumer.

D'autres iront tout simplement acheter leurs produits sur le web à l'extérieur du Québec ou s'approvisionner sur le marché illicite, une situation qui nuit aux entreprises de chez nous.

Selon Santé Canada , le vapotage fait partie des solutions pour réduire les méfaits du tabagisme auprès des fumeurs et les aide à arrêter de fumer.

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage demande au gouvernement de ne pas interdire les saveurs des produits de vapotage et à ne pas en réduire l'accès pour les ex-fumeurs. L'ARIV souhaite, tout comme le gouvernement, que les lois soient renforcées afin que les jeunes n'aient pas accès aux produits et ne vapotent pas.

L'industrie du vapotage au Québec : un secteur de l'économie menacé par son propre gouvernement

Au Québec, l'industrie du vapotage comprend les fabricants, les boutiques spécialisées, les dépanneurs et les distributeurs. Préoccupée par la situation, l'ARIV a soumis un rapport d'impact au ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, pour prévenir le gouvernement des conséquences économiques désastreuses d'une éventuelle interdiction des saveurs dans les produits de vapotage.

Le rapport est basé sur un coup de sonde réalisé auprès des différents acteurs de l'industrie et d'une analyse des impacts de l'interdiction des saveurs dans les produits de vapotage en Nouvelle-Écosse. En avril 2020, la Nouvelle-Écosse a banni les arômes dans les produits de vapotage, ce qui a provoqué la fermeture de la moitié des boutiques spécialisées en 30 jours seulement. Les ventes de cigarettes ont aussi augmenté de 30% en moins d'un an. Selon l'expérience vécue en Nouvelle-Écosse et selon les prévisions de l'ARIV, le gouvernement du Québec doit s'attendre à ce que :

Ne pouvant plus vendre des vapoteuses aromatisées et avec des concentrations de nicotine au-delà de 20 mg/ml, les 6606 dépanneurs du Québec verront une diminution de leur chiffre d'affaires et subiront des pertes financières importantes.

En 90 jours, 85% des boutiques de vapotage du Québec auront fermé leurs portes, ce qui entraînera la fermeture de 410 magasins de détail et la perte de près de 2000 emplois au Québec.

Les fabricants seront directement touchés, ne pouvant plus produire de e-liquides avec des arômes.

Un effet domino affectera l'économie régionale de toutes les régions du Québec avec des impacts pour les sous-traitants de l'industrie et les propriétaires avec les locations de baux des commerces.

« Le gouvernement fait preuve d'une totale incohérence et d'une contradiction avec la semaine sans tabac. D'un côté, le gouvernement fait de la sensibilisation pour essayer de convaincre des fumeurs d'arrêter de fumer. De l'autre côté, ce même gouvernement s'apprête à priver les fumeurs de la meilleure solution de rechange au tabagisme. Pour nos clients ex-fumeurs et pour la survie de nos entreprises, nous lançons un cri du cœur au ministre Christian Dubé et au ministre Pierre Fitzgibbon. En interdisant les saveurs dans les produits de vapotage, votre gouvernement encouragera des milliers d'ex-fumeurs à retourner s'acheter des paquets de cigarettes. Votre gouvernement sera responsable de nuire aux activités de milliers d'entreprises, de faire disparaître plus de 400 boutiques spécialisées et d'éliminer plus de 2000 emplois en pleine pandémie. Comme vous, nous ne voulons pas que les jeunes vapotent et nous partageons votre préoccupation de restreindre l'accès aux produits de vapotage chez les jeunes. Cependant, priver les ex-fumeurs adultes d'une alternative efficace est une grave erreur pour la santé et pour l'économie », a déclaré monsieur Daniel Marien, propriétaire de boutiques de vapotage et directeur fondateur de l'Association des représentants de l'industrie du vapotage.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada. L'approche d'ARIV est basée sur des preuves crédibles, la science, les faits et la logique. Dans le cadre de ses efforts pour développer et défendre l'industrie de façon responsable, l'Association s'engage à collaborer avec Santé Canada et d'autres organismes de réglementation pour identifier les meilleures pratiques et l'élaboration de règlements fondés sur des preuves.

Renseignements: Daniel Marien, Directeur fondateur, L'Association des représentants de l'industrie du vapotage, 450 543-9183