Interdiction de vente des saveurs de vapotage : Un nouveau rapport dénonce la non-conformité délibérée des vapoteries par rapport au reste de l'industrie

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) a dévoilé aujourd'hui un premier bulletin de conformité de l'industrie des commerces de proximité au Québec concernant l'interdiction de vente des saveurs de vapotage. Ce rapport met en lumière la disparité choquante entre la non-conformité assumée des vapoteries et celle des autres types de détaillants dont les grandes chaînes membres du CCID et les indépendants.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement interdisant la vente de saveurs le 31 octobre dernier, les chaînes de dépanneurs membres du CCID se sont strictement conformées à cette nouvelle directive. Ce faisant, elles ont enregistré des pertes de revenus notables, atteignant environ 40 % des ventes de produits de vapotage. Ces données alarmantes ne signalent pas une réduction de la consommation, mais plutôt un transfert de la demande vers d'autres canaux.

Afin d'éclairer ses membres ainsi que les autorités compétentes, le CCID a mené, durant les six derniers mois, près de 400 inspections de commerces en plus d'analyser des données internes et celles du MSSS rendues publiques. Cet exercice a permis d'élaborer les notes de conformité suivantes par catégorie de réseau de détail :

Supermarchés & Épiceries : A

Chaînes de dépanneurs : A

Dépanneurs indépendants et tabagies : B

Vapoteries : F

Conformité globale : D

Le vice-président du CCID, Michel Gadbois, a exprimé sa très vive préoccupation face à un marché déséquilibré et inéquitable : « Depuis l'entrée en vigueur de la prohibition totale des saveurs du ministre Dubé, le marché a été littéralement pillé par les vapoteries illégales. Les vapoteries contournent la loi, les commerçants respectueux y perdent au change et les consommateurs ne savent plus vers qui se tourner. La situation est inacceptable et entièrement de la responsabilité de Québec », a-t-il déclaré.

Une concurrence déloyale et injuste des vapoteries

Les estimations et vérifications menées par le CCID révèlent que sur les 392 vapoteries recensées, 362 (soit 92 %) vendent des rehausseurs de saveur afin que les consommateurs aromatisent leurs liquides neutres. Cette pratique planifiée et complètement frauduleuse vaut une note globale de 'F' au réseau des vapoteries, tandis que les dépanneurs de grandes chaînes ainsi que les supermarchés et épiceries obtiennent tous la cote 'A' pour leur conformité exemplaire.

Pour ce qui est des dépanneurs indépendants, environ 5 à 10 % d'entre eux versent dans des pratiques non conformes en vendant des produits de vapotage aromatisés illégaux. Ces infractions pourraient être attribuées à un manque de connaissance des nouvelles règles strictes ou à la volonté de liquider les stocks d'invendus, mais ce phénomène devrait aller en déclinant.

Selon M. Gadbois, la responsabilité et les solutions reposent entièrement sur le gouvernement. « Il est impératif que le ministre Dubé et son ministère prennent des mesures décisives après six mois d'inaction pour rétablir l'équité commerciale entre les différents réseaux de détaillants, que ce soit par des mesures d'application renforcées ou par l'adoption de règlements additionnels », a-t-il soutenu.

Plus tôt cette année, le CCID a écrit au ministre de la Santé pour lui proposer des solutions concrètes et tangibles afin de résoudre ce problème, le tout incluant la mise en œuvre de nouvelles réglementations pour assurer la conformité des boutiques de vapotage.

Le rapport du CCID intitulé Rapport d'évaluation de la conformité du commerce de proximité à l'interdiction de vente des saveurs de vapotage est disponible en cliquant sur le lien suivant : Rapport Saveurs CCID

À propos du CCID

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) est un conseil national à but non lucratif qui regroupe les plus grandes chaînes de dépanneur au pays. Il représente leurs intérêts à tous les niveaux de gouvernement, fournit des données et des recherches pour des décisions commerciales éclairées, organise des événements de réseautage et de développement, et protège la réputation de l'industrie. L'industrie des dépanneurs emploie 193 056 Canadiens (dont 51 138 Québécois), génère 53,7 G $ annuellement (dont 14,2 G $ au Québec) en biens et services et remet annuellement en taxes 25,6 G$ à l'échelle nationale (dont 6,7 G$ au Québec).

