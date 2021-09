Interconnectivité - MU inaugure une murale environnementale à Montréal

Réalisée par l'artiste Roadsworth, la murale est divisée en plusieurs parties, selon les panneaux du bâtiment. Chaque partie représente un échantillon de la vie sur terre : cercles d'arbres, empreintes digitales, libellule, corail, fleur, hibou, etc. L'interconnexion entre les éléments est au cœur de la démarche, démontrant combien les chaînons dépendent les uns des autres. La liaison entre ces éléments et leur codépendance est à la base de la notion du développement durable.

« Chaque nouvelle murale qui s'ajoute au centre-ville rend le milieu de vie plus agréable et témoigne du potentiel créatif de notre ville. Cette superbe nouvelle œuvre de MU embellit non seulement le secteur, mais reflète bien les préoccupations des citoyennes et citoyens et de l'arrondissement à l'égard de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité.» d'ajouter M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville - district de Saint-Jacques.

« À l'aube de son 10e anniversaire, la MDD se réjouit d'avoir initié ce projet auprès de MU afin de contribuer à l'embellissement du Quartier des spectacles alors que le centre-ville est en pleine relance », remarque Josée Duplessis, directrice générale de la Maison du développement durable. « De plus, l'œuvre « Interconnectivité » contribue à garder le dialogue actif entre la MDD et ses passants. Merci Roadsworth! »

Roadsworth a commencé à peindre les rues de Montréal en 2001. D'abord motivé par le manque de pistes cyclables et son questionnement sur notre culture automobile, il développe principalement avec des pochoirs un langage singulier à partir de la signalisation routière au sol et d'autres éléments du paysage urbain.

« Nous sommes fièr-e-s d'avoir pu s'associer à ce projet en tant que partenaire, mais également en tant qu'organisme membre et résident du Quartier des spectacles. Depuis toujours, les murales ont servi à raconter des histoires. Comme organisme de bienfaisance œuvrant en art social, MU réalise depuis 15 ans des murales créatrices de sens et de changements pour les communautés. Cette murale sur les questions environnementales illustre à la fois la beauté du monde, sa fragilité et nous fait réfléchir à la place que nous y avons. Par nos murales, MU incarne le rôle de la culture comme 4e pilier du développement durable », mentionne Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme MU.

Ce projet, produit par MU et initié par la Maison du développement durable, a été rendu possible grâce au Programme d'art mural de la Ville de Montréal (volet 2), l'arrondissement de Ville-Marie, Benjamin Moore et Accès Location.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

www.mumtl.org Facebook: facebook.com/MUMTL | Twitter: @MUMTL | Instagram: @MUMTL

À propos de la Maison du développement durable

La Maison du développement durable (MDD), premier bâtiment LEED Platine NC au Québec, contribue depuis son inauguration en 2011 à promouvoir et à développer la connaissance, les partenariats, les collaborations et les innovations en matière de transition écologique. Ce lieu inspirant et novateur fait converger les idées, favorise les échanges et renforce la capacité d'agir tout en s'inscrivant résolument dans le grand mouvement du développement durable québécois.

