THUNDER BAY, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une collaboration visant à améliorer leur offre et renforcer leur présence sur le marché ontarien, Intercity Industrial Supply annonce fièrement sa fusion avec SDI Supplies. Cette approche stratégique témoigne de l'engagement des deux parties à fournir des services d'approvisionnement industriel de qualité à sa clientèle. Intercity Industrial Supply et SDI Supplies sont fiers membres du réseau Ficodis Canada, un réseau d'approvisionnement industriel multi-spécialisé bénéficiant d'une présence robuste grâce à ses 43 sites au Canada et dans le nord-est des ÉtatsUnis. Ficodis Canada est également membre du réseau mondial Descours & Cabaud, composé d'entreprises d'approvisionnement industriel.

SDI Supplies, connue pour son dévouement inébranlable envers la qualité et la prestation de services fiables, opère à partir de plusieurs succursales réparties à travers l'Ontario, y compris à Toronto, Sudbury, Ottawa, Scarborough, Cambridge, Hamilton et Windsor. La présente annonce s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance d'Intercity Industrial Supply, qui se concentre sur l'élargissement de ses capacités d'approvisionnement tout en demeurant proche de ses clients.

« Nous sommes ravis de voir Intercity Industrial Supply joindre ses forces à celles de SDI Supplies de manière officielle, a déclaré Craig Urquhart, directeur du réseau Ficodis Canada en Ontario. Cette collaboration permet non seulement d'élargir notre portée dans le marché Ontarien, elle renforce également notre engagement à fournir un service exceptionnel à nos clients. Cela a toujours été une valeur fondamentale des deux entreprises, une valeur que nos estimés employés et collègues continuent de démontrer chaque jour. »

Demeurant fidèle à son engagement en faveur de l'excellence, la stratégie de croissance d'Intercity Industrial Supply s'articule autour du maintien de liens étroits avec les milieux des clients. Cette collaboration avec SDI Supplies vient renforcer la volonté de l'entreprise de devenir le premier fournisseur d'approvisionnement et de services de la région.

Dans le cadre du processus d'intégration, Intercity Industrial Supply est bien positionnée pour tirer parti de l'expertise combinée des deux entreprises afin d'offrir à ses précieux clients un catalogue élargi de produits, ainsi qu'un réseau de points de service encore plus étendu.

« Nous félicitons Intercity Industrial Supply et SDI Supplies pour leur collaboration stratégique en Ontario. En tant que membres du réseau Ficodis Canada, nous célébrons leur dévouement commun envers la qualité et le service client, a déclaré Christophe Bévillard, président de Ficodis. Cette annonce témoigne d'un engagement continu en faveur de l'excellence, un engagement qui améliorera le paysage de l'offre industrielle dans la région, et ce au bénéfice de tous les clients. Nous voyons cela comme la continuation de leur service de qualité, au cœur de nouveaux horizons. »

À propos d'Intercity Industrial Supply

Intercity Industrial Supply est un fournisseur industriel de premier plan, engagé à fournir des produits de haute qualité ainsi qu'un service exceptionnel à sa clientèle. Avec une stratégie axée sur la croissance et la proximité auprès des clients, Intercity Industrial Supply continue d'étendre sa présence sur le marché en offrant des solutions complètes servant à répondre aux divers besoins des industries.

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multi-spécialisé de distribution industrielle fondé en 2010 et dont le siège social est situé à Montréal. Fort de son intégration au sein du Groupe Descours & Cabaud, comptant désormais 43 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières, de la construction et des PME. Le groupe se spécialise dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre également des outils de qualité supérieure sous ses propres marques Cromson (une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs, de transmission de puissance et d'autres produits de maintenance), Opsial (produits de sécurité) et Lion (clous et agrafes). Pour plus d'information : ficodis.com/en.

SOURCE Ficodis

Renseignements: Contact média : Simone Bellay, Zone Franche, [email protected], 514-951-3789