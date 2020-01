Intellitix acquiert une participation majoritaire dans la plateforme événementielle mobile CrowdBlink

TORONTO, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Intellitix Technologies Inc., la société derrière la technologie de contrôle d'accès et de paiement sans espèce (« cashless ») RFID utilisée par certains des plus grands événements au monde tels que Tomorrowland, BlizzCon et San Diego Comic-Con, a annoncé une acquisition majoritaire de CrowdBlink, une plateforme de nouvelle génération pour la gestion d'événements.

Cette décision s'inscrit dans la foulée des efforts déployés par Intellitix pour répondre aux demandes du marché de l'événementiel pour des solutions technologiques simplifiées. CrowdBlink répond à ce besoin avec sa plate-forme mobile tout-en-un offrant la billetterie, le contrôle d'accès, les points de vente, les paiements cashless et les paiements mobiles. Mais ce qui a d'autant plus attiré l'attention de Carlo Chiarello, PDG d'Intellitix, c'est ce que CrowdBlink a présentement en développement.

« J'ai été très impressionné par CrowdBlink », a déclaré Chiarello. « Ils ont déjà un produit innovateur, mais lorsque j'ai vu la feuille de route de leur futur produit, j'ai su qu'ils allaient perturber l'industrie.»

« Nous allons maintenant bénéficier de la portée mondiale de l'infrastructure d'Intellitix, qui est utilisée pour des milliers d'événements dans le monde. Ce qui veut dire que CrowdBlink pourra désormais évoluer très rapidement », a commenté Jeff Jessamine, Président de CrowdBlink. « CrowdBlink tirera pleinement profit de ces ressources et de cette expertise au fur et à mesure que nous nous développerons notre plateforme qui ouvrira la voie à la prochaine génération de technologies événementielles. » Jeff Jessamine continuera d'occuper le rôle de Président de CrowdBlink.

À propos d'Intellitix:

Intellitix est le principal fournisseur mondial de solutions RFID de contrôle d'accès, de paiements cashless et de solutions expérientielles pour les plus grands événements au monde. La plateforme Intellitix simplifie l'expérience client et permet aux organisateurs d'augmenter leurs revenus, d'améliorer la sécurité de leurs événements. Intellitix a traité pour plus d'un milliard de dollars en paiements cashless et a amélioré l'expérience de plus de 40 millions d'utilisateurs.

À propos de CrowdBlink:

CrowdBlink est une technologie tout-en-un de billetterie, de contrôle d'accès, de paiements cashless qui permet aussi aux participants d'interagir. La technologie peut être déployée à l'aide de téléphones intelligents, de terminaux de paiement bancaire, de bracelets RFID ou NFC ou d'une combinaison de ces différentes options.

Renseignements: Marc-André Simard, Vice President, Operations, Intellitix, [email protected]

