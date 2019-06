Intelligent Wave Inc. (IWI) lance une « IP Flow-Monitoring Solution » destinée à l'industrie de la radiodiffusion

TOKYO, 13 juin 2019 /CNW/ - Intelligent Wave Inc. (ci-après dénommée « IWI »), établie à Tokyo, a annoncé le 11 juin la mise au point et le lancement réussis de sa « IP Flow-Monitoring Solution » (solution de surveillance du flux IP) pour résoudre les problèmes d'installation du protocole Internet sur les installations de diffusion.

- Contexte de l'élaboration de la solution

Ces dernières années, l'industrie de la radiodiffusion s'est attachée à promouvoir la radiodiffusion 4K/8K, ce qui a rendu urgente, comme exigence, l'installation du protocole Internet sur les équipements de radiodiffusion. Cette tendance, qui est en train de révolutionner l'industrie de la radiodiffusion, représente un changement mondial auquel les grandes chaînes de télévision ou les entreprises de distribution d'images, tant au Japon qu'à l'étranger, travaillent actuellement. La radiodiffusion 4K/8K nécessite un équipement de radiodiffusion, installé sur IP, qui est différent des installations classiques basées sur SDI. De plus, pour les nouveaux équipements de radiodiffusion installés sur IP, une mesure de surveillance des signaux de radiodiffusion totalement différente devient indispensable afin de maintenir et même d'améliorer la qualité de la radiodiffusion. Dans ce contexte, IWI a développé la solution de surveillance de flux IP en mettant à profit sa technologie perfectionnée acquise grâce à son expérience de longue date dans le secteur financier où une distribution de données à haute vitesse et précise est essentielle.

- Caractéristiques de la solution

La solution de surveillance du flux IP a permis un grand nombre d'agrégations de ports, lesquelles ne peuvent jamais être réalisées par le port miroir du commutateur réseau existant. Cela est devenu possible grâce à l'utilisation du FPGA implémenté dans « Arista7130 », un périphérique réseau fourni par Arista Networks, Inc., et au fait qu'on peut extraire des paquets dans le commutateur seulement les informations nécessaires. Pour ce qui est de l'analyse des données après l'extraction, la solution de surveillance du flux IP identifie le type de données (SMPTE2022-20 / SMPTE 2110-30 / SMPTE 2022-6 / PTP / IGMP, etc.) et applique l'analyse de données à haute vitesse via « FES (Fast Event Streamer ou dérouleur d'événements rapides) », le moteur CEP unique d'IWI, puis traite ces données sous forme d'ensemble de données qui convient le mieux à l'analyse globale des tendances. En outre, cette solution de surveillance de flux IP est la solution qui porte sur la surveillance de flux (flux IP). Elle peut visualiser, par synchronisation PTP avec serveur d'horloge, non seulement le débit binaire ou la chute de paquets dans chaque flux, mais aussi la latence ou la gigue dans chaque flux reçu.

*La solution de surveillance du flux IP a été développée en collaboration avec une société de radiodiffusion japonaise, et le brevet y afférent, déposé par IWI et cette société, est en instance.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105544/201906047121/_prw_PI1fl_rzI40Ra3.png)

