Intelligence Artificielle : YULCOM Technologies annonce un investissement de 2 millions $ pour le développement de son système d'aide au diagnostic médical assisté par l'IA

MONTRÉAL, le 3 janv. 2024 /CNW/ - YULCOM Technologies, une firme multinationale canadienne de services-conseils en technologie de l'information et en intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars sur deux années pour le développement de son système d'aide au diagnostic médical assisté par l'intelligence artificielle.

Depuis 2017, YULCOM propose des technologies d'automatisation intelligente et d'IA dans ses services, notamment les applications de E-santé, et les plateformes d'analyse de cote de crédit pour les institutions financières, ce qui nous permet de cocréer et d'entraîner de nouveaux modèles adaptés aux besoins spécifiques de nos clients.

YULCOM développe un système d'IA d'aide au diagnostic, prévu pour assister les radiologues dans leur flux de travail clinique. « Notre solution aidera les médecins à diagnostiquer les maladies plus rapidement et plus efficacement. Notre solution vient contribuer à résoudre un enjeu majeur de santé publique, celui de l'appui du personnel médical qui subit la pression d'une pénurie de main-d'œuvre dans la santé », a indiqué Youmani Jérôme Lankoandé, président-directeur général de YULCOM.

Les plans d'investissement de YULCOM comprennent le développement d'un système d'IA d'aide à la décision en diagnostic médical, l'embauche et la formation d'employés au Canada et à l'international.

« YULCOM met en avant une vision novatrice dans la conception des modèles d'IA qui permet de réduire les temps d'attente pour une consultation avec un spécialiste et améliorer les taux de survie pour les patients dans les régions les plus éloignées ou sous-desservies » soutient le Dr. Komi Sodoké, directeur des projets IA chez YULCOM.

YULCOM est heureuse d'annoncer qu'elle recevra des services-conseils et jusqu'à 254,000 $ en financement dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) pour soutenir la réalisation de ce projet.

« Nous sommes reconnaissants du soutien financier que nous a apporté le Gouvernement du Canada. Leur soutien nous permet de contribuer à améliorer l'accessibilité aux soins de santé au Canada et à travers le monde », a conclu monsieur Lankoandé.

À propos de YULCOM

YULCOM Technologies est une firme multinationale canadienne de conseil en technologies de l'information et en intelligence artificielle. Elle accompagne ses clients dans l'intégration des meilleures technologies numériques en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

www.yulcom-technologies.com

SOURCE YULCOM Technologies

Renseignements: Louis Caron, Directeur projet, Tel : +15143756190, [email protected]