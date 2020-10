Le nouvel échangeur d'air VIRTUO est l'œuvre du génie québécois. « Nous avons travaillé 4 ans et investi 3 millions de dollars en recherche et développement pour concevoir ce nouvel appareil révolutionnaire. Alors que plusieurs de produits de l'industrie de la ventilation sont fabriqués en Chine, VIRTUO est un produit 100 % québécois. Il a été développé et il est fabriqué ici, à notre usine de Drummondville », souligne fièrement Patrick Beloin, directeur de produits de Venmar Ventilation ULC.

Intelligence artificielle

VIRTUO évitera bien des maux de tête aux entrepreneurs, dont plusieurs accusent d'ailleurs des retards en raison de la pandémie. Grâce à l'algorithme de son intelligence artificielle, le nouveau système d'air frais résidentiel le plus avancé de l'industrie est en mesure de surmonter tous les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs.

Les unités de la série N Venmar AVS et de la de la série AI vänEE offrent une performance inégalée et l'installation la plus rapide de leur catégorie. Elles se classent bien au-delà du ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC) ou du ventilateur-récupérateur d'énergie (VRE) communs. Elles sont plus compactes et plus polyvalentes que celles qui existent à l'heure actuelle sur le marché.

« La nouvelle technologie VIRTUO remplace quatre plateformes de produits. En somme, nous avons transformé notre ligne classique d'échangeurs d'air en une plateforme unique regroupant les composantes les plus performantes et offrant plus d'options dans un seul boîtier universel. L'échangeur d'air VIRTUO garantit une qualité d'air supérieure, notamment en filtrant des polluants difficiles à saisir comme des bactéries, des porteurs de virus, le pollen, les allergènes, la moisissure, la fumée, etc. Ses fonctions avancées de ventilation optimisent l'appareil à tous les niveaux. Ils réduisent significativement sa consommation énergétique. Par conséquent, VIRTUO dépasse près de trois fois les normes Energy Star », ajoute Patrick Beloin.

Faciliter la vie des entrepreneurs et des consommateurs

Trois piliers majeurs des séries N de Venmar AVS et AI de vänEE

La configuration rapide réduit d'environ 20 minutes l'installation de chaque unité. Cette installation simplifiée assure une qualité constante du travail final. L'assistant intégré intelligent de la technologie VIRTUO s'occupe lui-même de l'équilibrage pour l'installateur, éliminant une partie complexe de son travail. Fiable et sans surprise! Grâce à un algorithme éprouvé, l'équilibrage automatique établit une configuration initiale fiable dans tous les types de logements. Le système intelligent prend des décisions rapides en fonction d'une série de facteurs intérieurs et extérieurs comme la température et l'humidité. Avec la détection en temps réel, il génère des ajustements rapides et optimise automatiquement la qualité de l'air pour économiser de l'énergie, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Facile à utiliser! Avec la commande avancée à écran tactile, tous les paramètres sont simplifiés pour permettre à ses propriétaires de les maîtriser aisément afin d'assurer leur paix d'esprit. Les commandes simples, élégantes et conviviales sont conçues pour se fondre dans la plupart des décors contemporains. Elles peuvent également être programmées en fonction du mode de vie, de l'horaire ou des préférences de ventilation.

Les unités sont dotées des moteurs ECM haut de gamme les plus efficaces et fiables du marché. Elles surpassent les exigences croissantes des consommateurs et du Code du bâtiment. Ultra-compactes, elles atteignent et maintiennent un rendement jusqu'à 160 PCM (pieds cubes minute) dans toutes les conditions de pression.

Une nouvelle ère pour Venmar

« L'introduction de l'intelligence artificielle marque le début d'une nouvelle ère pour Venmar Ventilation ULC. Le réseau de neurones que nous avons développé pourra être greffé à d'autres appareils pour prendre de meilleures décisions. Avant même que l'échangeur d'air VIRTUO soit disponible, il suscite un fort engouement. Notre carnet de commandes est déjà rempli pour plusieurs mois. Nous devons même embaucher 10 personnes de plus pour soutenir notre ligne de production », conclut fièrement Patrick Beloin.

À propos de Venmar Ventilation ULC

Fondée à Drummondville en 1978, Venmar Ventilation ULC est fière d'être un leader dans le domaine de la qualité de l'air intérieur en Amérique du Nord. Grâce à ses investissements soutenus en recherche et développement, l'entreprise repousse continuellement les limites de la ventilation. En 1995, Venmar joint le groupe Broan-NuTone LLC. En 2016, le fleuron québécois devient le Centre d'excellence en recherche et développement de trois des plus importantes catégories de produits du groupe échangeurs d'air, ventilation de cuisine et aspirateurs centraux. Fière de fournir à chaque foyer nord-américain une gamme complète de produits, Venmar Ventilation ULC commercialise des appareils de ventilation sous diverses marques telles que Broan, NuTone, Best, vänEE. L'entreprise emploie 450 personnes au Canada, d'un océan à l'autre.

